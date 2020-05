Tordeuse du bourgeon de l’épinette: l’épandage reprendra sous peu

La tordeuse du bourgeon de l’épinette ne respectant ni frontière ni mesure de confinement, les travaux destinés à freiner sa propagation au Nouveau-Brunswick débuteront sous peu.

L’épandage aérien destiné à contrôler la tordeuse aura lieu vers la fin juin jusqu’à la mi-juillet environ, selon les caprices de la météo. Cette méthode sera employée pour une septième année consécutive afin de lutter contre cet insecte ravageur qui s’en prend à l’épinette.

Environ 35 000 hectares de forêt devraient être traités. C’est plus de trois fois la superficie de l’année dernière, mais loin des 220 000 hectares de 2018. Les deux années précédant cet épandage record, des nuées impressionnantes de papillons de la tordeuse s’étaient abattues sur la région, transportées de l’Est québécois par de grands vents.

Les mesures préventives entreprises par la province pour freiner cette progression – des insecticides biologiques qui s’attaquent directement aux larves – semblent toutefois fonctionner.

«Nous n’avons pas observé de très grandes zones de défoliation depuis que la tordeuse a réapparu en grand nombre sur notre territoire. L’insecte n’a pas causé de lourds dommages à nos forêts. C’est très encourageant, ça veut dire que notre stratégie d’intervention fonctionne», exprime Chris Norfolk, directeur de la Planification forestière et intendance au sein du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick.

Les grandes forêts se trouvant dans le nord de la province, c’est là que se concentrera le gros des travaux. On parle du nord de Miramichi, des communautés au sud de Campbellton et ainsi dans le secteur d’Edmundston. Ces zones ont été identifiées comme plus à risques à la suite des échantillonnages effectués à l’automne.

D’autres travaux

Outre l’épandage, beaucoup de travaux de surveillance et d’échantillonnage se font également en forêt. Et bien que le gros des travaux se passe en nature, on n’échappe pas aux mesures de distanciation destinées à prévenir une autre épidémie, celle-là de la COVID-19.

«On travaille fort afin de développer des pratiques soucieuses du respect des distances entre les employés. Ce n’est pas toujours facile, mais on sera prêt pour cet été», assure M. Norfolk.

Si le Nouveau-Brunswick tire bien son épingle du jeu dans ses efforts pourcontenir la progression de la tordeuse, ce n’est pas le cas au Québec. Là, l’épidémie a fait de lourds dommages et elle n’est pas terminée. De 2009 à 2019, le nombre d’hectares de forêt québécoise touchés par la tordeuse est passé de

321 146 à 9 608 488, soit un territoire plus vaste que l’ensemble du Nouveau-Brunswick.

Selon M. Norfolk, la province voisine devait effectuer un arrosage préventif de plus de 700 000 hectares. Mais ce territoire sera finalement beaucoup plus petit, le gouvernement ayant décidé de revoir cette pratique en invoquant la pandémie de la COVID-19.

Au final, on ne prévoirait plus que l’arrosage d’environ 111 000 hectares, ce qui est infime compte tenu de l’ampleur du territoire québécois.

Dans un communiqué de presse, le député de Bonaventure, le péquiste Sylvain Roy, s’insurge.

Il estime que cette décision se traduira «par de lourdes conséquences pour les centaines de villes et de villages du Québec qui vivent de l’économie forestière, vu la progression constante de l’insecte».

Le politicien poursuit en demandant à son gouvernement de revenir sur cette décision.

«Les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord ne peuvent pas se permettre de laisser l’épidémie détruire les forêts qui constituent le gagne-pain de milliers de familles», indique le député québécois.

M. Norfolk l’avoue, cette décision de la province voisine ne l’enchante guère. Car si le Québec réduit ses efforts de lutte, la tordeuse risque de se multiplier et de se propager ailleurs sur le territoire, y compris au Nouveau-Brunswick.

«C’est certain que la décision de la province de Québec de réduire son intervention cette année n’est pas l’idéal (pour nous), et nous allons suivre cette situation de très près. Cette décision vient par contre légitimer encore davantage nos propres interventions préventives», croit-il.