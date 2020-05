COVID-19: un éleveur d’huîtres se tourne vers le marché local

Dans l’impossibilité de vendre ses huîtres aux États-Unis, Wayne Williams s’est trouvé des acheteurs locaux.

«Ça se vendait bien et, d’une semaine à l’autre, le marché s’est arrêté», se souvient Wayne Williams, propriétaire de Little Shemogue Oyster Company.

Depuis que l’Amérique du Nord est aux prises avec la pandémie du nouveau coronavirus, l’entrepreneur ne peut plus vendre d’huîtres à ses acheteurs habituels: des bars et des restaurants de New York et de Boston.

Un véritable choc pour cette entreprise familiale du comté de Westmorland, qui vendait 95% de sa marchandise à nos voisins du sud.

Cela représentait environ de 20 000 à 30 000 huîtres par semaine, selon Wayne Williams.

Comme ses clients sont toujours frappés d’une interdiction par le gouvernement américain, Wayne Williams a tenté de trouver une façon d’écouler son stock de mollusques plus près de chez lui.

L’entreprise familiale livre maintenant des huîtres à domicile, au rythme d’un millier par semaine.

Ce sont maintenant des particuliers qui s’en procurent directement à la source, plutôt que des restaurants.

L’entreprise fait des livraisons à Moncton, à Shediac, à Sackville et à Saint-Jean.

«On a commencé à faire de la publicité sur Facebook et à appeler des amis pour voir qui voulait des huîtres.»

Ce petit marché ne permet évidemment pas de rivaliser avec les ventes qu’il réalisait autrefois à l’étranger.

Wayne Williams affirme cependant que la vente locale a suscité beaucoup d’engouement et qu’il aimerait continuer à vendre ses huîtres localement après la pandémie.

«Les gens sont tout sourire, ils aiment avoir ce service-là. On aimerait peut-être même étendre notre réseau et vendre d’autres produits», dit l’entrepreneur.

La pandémie changera aussi la production de ses huîtres cet été.

«Au cours d’un été normal, on recueillerait les huîtres et on ferait le nettoyage, le tri, l’emballage et la vente. Ce travail ne se fera probablement pas cet été.»

M. Williams et ses huit employés feront le minimum pour garder les huîtres en vie pendant l’été en attendant la reprise du marché.

«Elles seront plus grosses l’été prochain. On espère que les restaurants ouvriront pendant l’hiver pour qu’on puisse vendre nos huîtres de taille Market», dit l’entrepreneur.

La vente au porte-à-porte permet à Wayne Williams de se garder la tête hors de l’eau, mais ses ventes sont maigres lorsqu’on les compare aux ventes dans les restaurants américains.

Il s’attend à une reprise du marché cet automne au plus tôt.

«Les bars à huîtres seront les derniers à ouvrir parce que les clients se tiennent côte à côte», estime-t-il.