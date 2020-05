Le recyclage à domicile bientôt de retour

Après avoir été suspendus pendant près de deux mois, les différents programmes de recyclage de la province sont sur le point de redémarrer leurs opérations.

Le responsable du département des déchets solides du Restigouche, Ian Comeau, avait une bonne nouvelle à annoncer aux citoyens de sa région lundi matin.

Après avoir été interrompu depuis le 30 mars en raison de la pandémie de la COVID-19, le programme de recyclage reprendra au début du mois prochain. Plus précisément, la collecte se fera à compter du 8 juin à Atholville, Campbellton, Kedgwick et ainsi que les DSL, et la semaine suivante dans les autres régions.

«Même si le programme est encore jeune ici, les gens ont vraiment hâte de recommencer, on m’en parle pratiquement quotidiennement. Et je sais que plusieurs ont été très assidus dans leurs habitudes malgré tout. Ils ont rempli leur bac au maximum et même entreposé leurs matières recyclages excédentaires dans des sacs ou dans un endroit sec. On s’attend donc à avoir de gros volumes au cours des premières collectes», exprime M. Comeau.

Il rappelle toutefois que seul ce qui se trouve à l’intérieur des bacs bleus sera ramassé, et aucun sac ou boîte de carton ajouté à ses côtés.

Cette reprise du programme au Restigouche est possible en raison de la remise en fonction des centres de triage, et dans ce cas précis celui de Tracadie qui accueille les matières de cette région. En fait, le programme reprendra également en début juin pour l’ensemble de la Péninsule acadienne.

«On sera opérationnel le 8 juin», confirme Gary LeBlanc, directeur du service de gestion des déchets solides de la CSR-Péninsule acadienne.

Dans les faits, l’action reprendra au centre de tri dès la semaine prochaine. L’équipe de travail a été divisée en deux afin que les employés soient formés adéquatement quant aux consignes de sécurité. Ceux-ci auront alors l’occasion de se faire la main sur les matières qui sont entrées tout juste avant la fermeture du centre et qui n’ont pas pu être triées.

La semaine suivante, ce sera au tour de la seconde équipe. Par la suite, tout le monde sera au poste alors que le programme reprendra sa vitesse de croisière.

«On a fait certains aménagements au centre de tri, car c’est un milieu où les personnes travaillent très rapprochées les uns des autres. Nous n’avons pas installé de plexiglas entre les employés, mais nous allons tout de même exiger le port de la visière (intégrale) afin de protéger leur visage. Ce sera un ajustement», dit-il.

Retour imminent

Dans la région de Moncton – là où se trouve le plus grand centre de tri de la province –, on se prépare activement au retour du programme de recyclage. L’endroit, qui accueille les recyclables du Grand Moncton, mais aussi de Kent et de Chaleur, risque de redémarrer d’une journée à l’autre.

«On a encore quelques détails à régler, comme des pièces d’équipement à recevoir et installer, mais on est tout près de pouvoir recommencer. Nous n’avons pas une date exacte à avance, mais c’est une question de jour davantage qu’une question de semaines», estime Marc-André Chiasson, agent de communication chez Éco 360, organisme responsable du programme.

Comme ailleurs, celui-ci a recommandé à la population de conserver autant que possible ses produits recyclables à l’intérieur de sacs. Il se pourrait toutefois que, selon les secteurs, des restrictions soient imposées, soit des limites quant au nombre de sacs permis au bord de la route, afin de ne pas créer un engorgement lors des premières collectes et aussi éviter des blessures au niveau des éboueurs.

Pour ce qui est du centre de tri, la sécurité a été rehaussée. Des corridors sont devenus des «sens uniques» afin de respecter la distanciation, des plexiglas ont été installés, des masques seront disponibles. La température des employés sera également prise deux fois par jour. Les employés seront également formés avec ces nouvelles lignes directrices avant la réouverture du centre.

«On implante en fait une nouvelle culture de travail, et ça prend un certain temps», admet M. Chiasson.

Pour ce qui est du Madawaska, il faudra encore patienter avant la reprise du programme de recyclage. Joint lundi, la CSR-Nord-Ouest n’osait s’avancer sur une date officielle pour la remise en service du programme. Le statu quo demeure donc en vigueur. Toutefois, l’organisation doit faire le point sur ce dossier plus tard en semaine.

Qualité

S’il s’attend à de grosses collectes pour les premières semaines de la remise en branle du programme de recyclage, M. LeBlanc s’attend aussi à ce qu’il y ait beaucoup de confusion au sein des usagers, surtout avec le système d’alternance en place.

«Il y a des gens pour qui le retour de la collecte des poubelles chaque semaine faisait leur affaire. Du coup, on s’attend à ce qu’il y ait un taux de contamination quand même relativement élevé à la reprise, soit des gens qui mettent leurs vidanges régulières avec le recyclage. Ça prend du temps pour implanter de bonnes habitudes, et très peu pour les oublier. Ça va prendre une certaine période d’ajustement avant de revenir à la normale», croit-il.

Comme dans la Péninsule acadienne, une campagne de sensibilisation aura lieu dans le Restigouche avant le début des collectes. On rappellera aux citoyens quoi recycler, et surtout quoi éviter. En ce temps de pandémie par exemple, plusieurs pourraient être tentés de recycler mouchoirs, masques, lingettes et gants souillés dans les bacs de recyclage, ce qui est à proscrire afin de ne pas compromettre la santé des travailleurs qui manipuleront ces items dans les centres de tri.