Les camps d’été face à des décisions déchirantes 

L’été 2020 ne sera pas tout à fait comme les autres pour bon nombre de jeunes Néo-Brunswickois. Face à la pandémie, certains camps d’été de la province ont décidé de ne pas ouvrir leurs portes cette année.

Les administrateurs du Camp Ectus de Petit-Rocher ont tranché la semaine dernière; l’établissement n’accueillera pas de campeurs cette année en raison de la COVID-19.

«Ça garde tout le monde en sécurité. C’était ça notre but premier; que tout le monde reste en santé. Surtout que certains de nos employés sont plus âgés», explique la directrice du Camp Ectus, Nadia Cormier.

En temps normal, il accueille 63 enfants à la fois, accompagnés par une équipe d’une vingtaine de moniteurs et d’employés de soutien.

Vu la présence de toutes ces personnes, il aurait été plutôt compliqué de maintenir la distanciation physique.

«Ça aurait été vraiment difficile à suivre. Il y a beaucoup beaucoup de restrictions. On peut difficilement voir comment on aurait pu faire ça.»

D’autant plus que les jeunes sont souvent tous rassemblés dans des lieux qui n’ont pas été conçus pour favoriser la distanciation, comme la salle à manger.

De plus, comme le note Nadia Cormier, les camps d’été posent des risques de propagation différents des garderies, qui ont commencé à ouvrir au cours des derniers jours au Nouveau-Brunswick.

«Dans les garderies, les mêmes enfants sont là chaque semaine. Nous autres, une semaine c’est 63 enfants. La semaine suivante, c’est 63 autres enfants. C’est dur à contrôler.»

Cela signifie que les enfants viennent, passent quelques jours sur place et sont en contact avec les moniteurs. Lorsqu’ils partent, ils sont remplacés par d’autres jeunes qui sont encadrés par les mêmes moniteurs.

Un autre établissement du Nord-Est, le Camp jeunesse Richelieu de Tracadie, a lui aussi fait une croix sur sa saison 2020 plus tôt ce mois-ci. Comme le Camp Ectus, il est à but non lucratif.

«On ne voulait pas mettre les jeunes et la population à risque. On a longtemps pensé ouvrir des camps de jour. (…) Les risques (de propagation) étaient vraiment très grands. Ça fait qu’on a pris la décision de fermer aux enfants», explique la directrice générale du camp, Brigitte Kenny.

Habituellement, 48 enfants et 12 moniteurs sont sur place à la fois. La distanciation ne s’annonçait pas facile dans ce contexte. Cela aurait sans doute mis beaucoup de pression sur les moniteurs.

«Nos moniteurs, ce sont de jeunes adultes. Ce ne sont pas des enseignants ou des adultes. On ne voulait pas leur imposer cette charge de travail. Déjà que travailler dans un camp c’est déjà un facteur de stress assez intense, avec des enfants de différents milieux. On ne voulait pas en plus mettre ça sur leurs épaules.»

Brigitte Kenny affirme que le Camp jeunesse Richelieu ne sera pas pour autant complètement désert cet été. Douze étudiants ont été embauchés grâce à des programmes gouvernementaux et effectueront divers travaux.

«On a des travaux de peinture, des plafonds, remettre les choses à l’ordre dans les chalets.

Au niveau de la sécurité aussi, on veut mettre à jour tout ce qui est dû. On en profite pendant un beau huit semaines de projets étudiants.»

Ces travaux permettront de préparer le terrain pour la reprise, en 2021.

«On va être prêts l’année prochaine. Si on a une nouvelle vague (de COVID-19), on saura comment faire. De plus, on verra ce que les autres (camps d’été) vont faire.»

Le Camp Ectus a lui aussi embauché 12 étudiants pour faire des travaux et essayera de donner du travail à ses employés saisonniers grâce à des programmes gouvernementaux.

«On va passer à autre chose pour cet été. On va en profiter pour faire du ménage, faire de l’entretien et on va revenir en force l’année prochaine», dit Nadia Cormier.

Les directrices du Camp Ectus et du Camp jeunesse Richelieu que la décision d’annuler la saison 2020 tient, et ce, malgré l’annonce faite vendredi dernier par le premier ministre.

Lors de son point de presse sur la COVID-19, Blaine Higgs a indiqué que les opérateurs pourront organiser des séjours avec nuitées dès le 19 juin. Les camps de jour sont permis depuis le 19 mai.

«Les jeunes ont besoin plus que jamais d’activité physique et de contacts sociaux»

Certains camps d’été ouvriront leurs portes cet été malgré la pandémie. C’est le cas du Camp Centennial de Moncton, qui a des installations à Moncton et près de Chipman (à 75 km de Fredericton).

Le directeur de cet établissement privé, John Savage, raconte que cette décision est le fruit d’une longue réflexion. Ils ont conclu qu’ils devaient être au rendez-vous pour les jeunes.

«Nous croyons en l’expérience éducative offerte aux jeunes. Et on pourrait argumenter que cette expérience est encore plus importante maintenant. Les jeunes ont besoin plus que jamais d’activité physique et de contacts sociaux.»

John Savage explique que de nombreux changements ont été apportés au fonctionnement des camps de jour et des camps de vacances (qui prévoient des nuitées) afin de respecter les consignes du gouvernement provincial.

Les groupes seront composés de seulement 15 campeurs, soit un de moins qu’à l’habitude. Les parents n’auront pas accès aux sites et devront déposer leurs enfants dans une zone de débarquement, où les attendront des moniteurs.

Mais ce n’est pas tout, explique le directeur.

«Nos procédures de nettoyages et de désinfection seront beaucoup plus musclées que d’habitude. Tous les espaces communs seront désinfectés deux fois par jour.»

Tout cela changera évidemment le quotidien des moniteurs.

«Au cours de la dernière semaine, notre personnel a suivi des formations. Côté logistique, c’est différent. Mais nous espérons que ces changements seront ressentis par le personnel, pas par les jeunes.»

Lui et l’ensemble de son équipe pourront mettre ces changements à l’épreuve dès lundi, lors du lancement d’un «précamp» de quatre semaines. Il est lancé un mois plus tôt qu’à l’habitude en raison de la fermeture des écoles.

Un plan de onze pages a été développé afin de gérer les risques de propagation de la COVID-19 lors de ce camp de jour.