Moncton veut se débarrasser des paniers d’épicerie abandonnés

Trish Wares est itinérante et raconte avoir absolument besoin de son panier d'épicerie pour transporter ses biens. - Acadie Nouvelle: Cédric Thévenin

«Ils fleurissent comme des pissenlits», a constaté le conseiller Greg Turner, à propos des paniers d’épicerie abandonnés. C’est pourquoi les fonctionnaires de la Ville de Moncton ont présenté un projet d’arrêté municipal visant à faire porter le coût de leur récupération aux commerçants du centre-ville.

La municipalité songe à obliger les propriétaires de magasin à indiquer sur chacun de leur chariot leur adresse et le numéro de téléphone d’un service de collecte réactif en moins de 24h. Elle pense à demander 50$ à ceux qui souhaitent reprendre les paniers d’épicerie qu’elle doit ramasser elle-même. Elle imagine aussi les contraindre à payer des frais de saisie, d’entreposage et d’élimination.

«En un seul jour, plus tôt cette année, plus de 20 paniers d’épicerie ont été collectés et rendus; clairement, cette pratique est insoutenable», a indiqué l’administration dans l’agenda détaillé de son comité plénier du 25 mai.

Les fonctionnaires de Monton avancent que ces objets à roulettes abandonnés dégradent les lieux dans lesquels ils se trouvent et constituent des obstacles sur les trottoirs. Ils souhaitent pouvoir donner des amendes de 140 à 2100$ à ceux qui permettent leur dissémination.

Ils veulent ainsi pouvoir menacer les commerçants non coopératifs… mais aussi ceux qui utilisent les paniers d’épicerie en dehors de l’entreprise qui le possède, soit les sans-abri.

«Je suis totalement contre la possibilité de faire payer des frais à des itinérants», s’est inquiété le conseiller municipal Paul Pellerin.

Trish Wares, assise avec ses amis derrière le Théâtre Capitol, reçoit la nouvelle avec incrédulité. Pour la trentenaire dormant dans la rue et vivant de collectes de bouteilles, d’aluminium et de cuivre, son chariot, c’est tout.

«Ils n’ont rien de mieux à faire que de nous donner une raison de plus de déprimer et que de rendre notre vie plus dure?, s’indigne-t-elle, le regard fatigué. Un panier d’épicerie abandonné, ça n’existe pas à Moncton. Quelqu’un le récupérerait en quelques minutes, pour déménager, travailler, construire un abri…»

Le conseiller municipal, Charles Léger souligne que l’arrêté est en projet. Lui et ses homologues en feront une première lecture le 1er juin et deux autres ensuite, lors desquelles ils pourront proposer des modifications.

«Nous allons probablement l’améliorer, rassure-t-il. Donner des amendes à des sans-abri, ce n’est certainement pas quelque chose que nous accepterons.»

M. Léger a demandé au comité plénier de prendre en compte le problème de l’itinérance de manière globale. Il a proposé une collaboration entre la Ville et les refuges afin de rendre accessibles aux personnes dans la rue des endroits pour entreposer leurs biens en sécurité.

«C’est une bonne idée, commente Mme Wares. On ne se sent pas en sécurité entre nous autres. Chaque fois, mon chèque d’aide sociale se fait voler. Il faut toujours garder un œil ouvert. Je viens d’ailleurs de me faire dérober mes outils.»

Vers plus de logements abordables

La Ville de Moncton prévoit de verser des subventions aux promoteurs prêts à construire des logements abordables. L’administration souhaite couvrir grâce à ses aides les coûts d’obtention des permis de construction et d’aménagement.

La municipalité accorderait par exemple 7000$ environ à un projet de bâtiment s’élevant à 4 millions $ et créant 36 appartements, dont 11 au loyer inférieur à 80% du prix médian du marché.

Les conseillers municipaux voteront pour que cette politique entre en vigueur le 1er juillet.

Le taux d’inoccupation des logements locatifs était de 2% à Moncton en 2019. Les familles qui dépensent plus de 30% de leurs revenus pour se loger sont en outre 8300 dans la ville, selon le recensement de 2016. Les loyers y coûtent 830$ en moyenne.