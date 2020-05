Primes pour travailleurs essentiels: beaucoup d’oubliés

L’admissibilité à la prime salariale pour les travailleurs de première ligne durant la pandémie de COVID-19 est beaucoup trop restreinte, selon les partis d’opposition et les syndicats.

Le premier ministre Blaine Higgs a annoncé la semaine dernière que plusieurs milliers de travailleurs essentiels du secteur parapublic recevraient bientôt une prime de 2000$ pour leurs efforts supplémentaires durant la pandémie.

Il s’agit notamment du personnel des garderies éducatives, des foyers de soins spéciaux, des résidences communautaires, des foyers de groupe et des aides à domicile.

Le personnel des refuges pour sans-abri, des banques alimentaires, des maisons de transition et du secteur de la sensibilisation à la violence familiale recevront aussi cette prime.

Cette première phase du programme de prime a été élaborée par Fredericton, mais est financée à 100% par Ottawa.

Le député libéral Gilles LePage estime que la province devrait faire preuve de beaucoup plus de générosité, dès maintenant, afin d’aider davantage de travailleurs.

«La liste des travailleurs essentiels de première ligne que le premier ministre Higgs a jugé digne d’un complément de salaire pour le travail qu’ils accomplissent pendant la pandémie de COVID-19 est trop courte.»

«Dans d’autres provinces, beaucoup plus de travailleurs essentiels de première ligne recevront ces compléments de salaire. Malheureusement, ces travailleurs ne reçoivent pas la reconnaissance et le soutien qu’ils méritent ici au Nouveau-Brunswick», déplore M. LePage.

Selon lui, le personnel infirmier, les ambulanciers, les travailleurs des foyers de soins et les travailleurs des services correctionnels, entre autres, devraient aussi avoir droit à la prime COVID-19.

Le chef du Parti vert, David Coon, espère que le gouvernement provincial annoncera sans tarder la deuxième phase du programme afin d’inclure plus de travailleurs de première ligne.

«Il faut assurer un appui pour les travailleurs et les travailleurs qui auront besoin d’aide à cause de la COVID-19. Il y a beaucoup de personnes sur la liste.»

Au-delà des secteurs public et parapublic, M. Coon souhaite notamment que le personnel des groupes sans but lucratif et les employés des petites épiceries de quartier reçoivent aussi un coup de pouce financier de la part du gouvernement.

Le président du Syndicat canadien de la fonction publique, Brien Watson, accuse le gouvernement Higgs d’avoir «laissé de côté de manière injustifiée» plusieurs travailleurs essentiels.

Dans le secteur des soins de santé, les aides diététiques, les travailleurs de buanderie et les porteurs qui gagnent moins de 18$ l’heure ont notamment été oubliés selon lui.

Les travailleurs qui gagnent plus de 18$ l’heure «méritent également une reconnaissance salariale», avance-t-il.

«Ces travailleurs de première ligne sont généralement sous-payés au Nouveau-Brunswick, surtout si l’on compare avec les autres provinces», affirme M. Watson.

Le premier ministre Higgs et le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, n’étaient pas disponibles, lundi, pour répondre à nos questions.

Il n’a pas non plus été possible d’obtenir davantage d’informations sur la deuxième phase du programme de prime auprès du gouvernement.

«Bien que le gouvernement fédéral fournisse des fonds pour cette phase, la province envisagera d’autres options pour la phase deux», a indiqué par courriel la directrice des communications par intérim du ministère de l’Éducation postsecondaire, Erika Jutras.

«Cependant, nous devons prendre en considération le large éventail de soutiens qui ont été récemment annoncés avant de déterminer comment nous pouvons y parvenir.»