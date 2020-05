Relance économique: les municipalités veulent être entendues

L’Association des Cités du Nouveau-Brunswick et l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB) veulent être incluses dans l’élaboration de la stratégie visant à stimuler l’économie de la province post-COVID-19.

Les deux associations ont diffusé un communiqué de presse, lundi, réclamant une place à la table de discussion, alors que le gouvernement mijote un plan de relance.

«Afin de s’assurer que chaque palier de gouvernement soit prêt pour aller de l’avant avec la relance, le gouvernement du Nouveau-Brunswick doit travailler plus étroitement avec les municipalités, et ce, en améliorant les communications et en misant sur des investissements accrus dans les infrastructures», a déclaré le président de l’Association des Cités du Nouveau-Brunswick, Adam Lordon.

«Les municipalités de la province attendent depuis trop longtemps d’être invitées à la table lorsque les décisions aux incidences directes sur la croissance et la prospérité de nos communautés à long terme sont prises. On veut s’assurer que les impacts au niveau des gouvernements locaux soient bien compris et surtout pris en considération» a ajouté le président de l’AFMNB et maire d’Atholville, Michel Soucy.

Plus qu’assister aux discussions, les municipalités de la province veulent être intégrées au processus décisionnel lors de prises de décisions importantes en matière d’infrastructures et d’investissements.

«Les gouvernements locaux connaissent leurs besoins et souhaitent proposer des solutions afin d’adapter le programme tout en considérant la réalité des municipalités de toutes tailles», a témoigné M. London.