Transferts fédéraux: les craintes de Higgs pourraient être fondées

Blaine Higgs pourrait avoir raison de craindre pour l’avenir des paiements de transferts en provenance d’Ottawa, selon un expert, mais pas à court terme.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a partagé ses craintes à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie.

M. Higgs craint que l’augmentation des dépenses provoquée par la COVID-19 et la faiblesse du coût du pétrole obligent le gouvernement à resserrer les cordons de sa bourse plus tôt que tard.

C’est pourquoi à son avis la province, qui dépend énormément de l’argent d’Ottawa, doit être plus prudente que jamais avec ses dépenses.

«Je suis très inquiet de ce à quoi ça va ressembler au niveau fédéral. Nos transferts seront-ils touchés en raison de la position dans laquelle le pays se trouvera et de la position de certains des principaux contributeurs à ces paiements, comme l’Alberta, qui traverse actuellement une période très difficile?», a-t-il dit encore récemment.

C’est aussi pour cette raison que le Nouveau-Brunswick a été moins généreux que d’autres provinces canadiennes dans son aide aux travailleurs et aux entreprises depuis le début de la crise.

«Nous ne pouvons pas nous contenter de jeter de l’argent au mur en espérant que cela améliorera la situation», estime Blaine Higgs.

Selon Germain Belzile de HEC Montréal, les craintes de M. Higgs sont au moins fondées en partie.

«Oui, je pense que nous devons être inquiets, mais modérément. La formule de péréquation a été transformée au fil des années et elle le sera sans doute encore pour tenir compte entre autres de la capacité fiscale du gouvernement fédéral.»

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a notamment raison de se préoccuper de l’état des finances du fédéral, d’après M. Belzile.

«On ajoute plus de 300 milliards $ de nouvelles dettes au fédéral. Ce déficit-là ne se résorbera pas rapidement à mon avis. On s’en va vers des niveaux de dette extrêmement élevés qui vont ressembler peut-être à ceux qu’on avait au milieu des années 1990 lorsqu’il y avait péril dans la demeure», explique le maître d’enseignement.

«Il va falloir réagir et à l’époque on avait réagi fortement en coupant les dépenses. Je pense qu’on n’aura pas tellement le choix. Il va y avoir une grosse, grosse pression sur les finances publiques et la péréquation va faire partie des éléments que l’on va devoir regarder.»

Germain Belzile n’anticipe toutefois pas de changements négatifs à court terme pour les provinces qui dépendent le plus des largesses d’Ottawa comme le Nouveau-Brunswick.

«Les libéraux fédéraux vont essayer de ne pas trop déplaire aux gens du Québec et des Maritimes aux cours des prochaines années s’ils restent au pouvoir. Au niveau politique, c’est quelque chose d’assez important», note-t-il.

De plus, les provinces peuvent généralement compter sur un certain niveau de prévisibilité en ce qui concerne les principaux transferts fédéraux.

«On annonce à l’avance ce qu’il va y avoir en péréquation pour que les provinces puissent budgéter. On sait déjà que la péréquation doit augmenter à un certain rythme pour les prochaines années», donne-t-il en exemple.»

«Dans plus de trois ans, c’est tout à fait possible qu’il y ait des changements, mais s’il y en a, il faudrait commencer à en discuter dès maintenant pour trouver une nouvelle formule et ce n’est même pas dans l’air encore», affirme M. Belzile.

Lors du dépôt de son budget, en mars, le Nouveau-Brunswick s’attendait à recevoir 3,7 milliards $ en subventions d’Ottawa.

Ces subventions représentent 37,6% des recettes provinciales prévues pour 2020-2021.