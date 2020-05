Blaine Higgs rejette l’appel des libéraux à dépenser pour stimuler la croissance

Les progressistes-conservateurs et les libéraux ne s’entendent pas sur la marche à suivre pour relancer l’économie qui tourne au ralenti depuis le début de la pandémie.

La première période de questions de l’ère COVID-19 a été consacrée presque exclusivement à la reprise économique, mardi, à l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Sans surprise, le gouvernement et l’opposition officielle étaient aux antipodes concernant le remède à administrer à l’économie néo-brunswickoise.

Les libéraux demandent au gouvernement de dépenser davantage pour stimuler la croissance économique alors que les progressistes-conservateurs souhaitent avant tout faire preuve de prudence pour les mauvais jours à venir.

Le chef de l’opposition officielle, Denis Landry, s’en est d’abord pris au premier ministre Blaine Higgs pour la faiblesse de l’aide provinciale aux entreprises durant la crise.

«L’avenir de certaines compagnies se joue aujourd’hui. Si elles ne reçoivent pas d’aide, dans quelques mois, nous ne parlerons pas de leur avenir», a-t-il dit avant de rappeler que la province se trouve au dernier rang du classement en matière d’aide aux individus et aux entreprises selon un rapport de la Banque Scotia.

«Le premier ministre prévoit-il de nouveaux programmes d’aide autres que ceux qui sont déjà annoncés, oui ou non? Je répète que nous occupons le 10e rang sur 10. Nous sommes les derniers. Que va faire le premier ministre?»

M. Higgs a contre-attaqué en affirmant que les libéraux veulent seulement lancer de l’argent par les fenêtres sans véritable objectif.

«L’important, c’est de trouver une façon d’aider les gens à se relever d’une façon durable en aidant ceux qui en ont véritablement besoin et pas de trouver une façon de dépenser le plus possible sans se préoccuper des résultats», a commenté Blaine Higgs.

Au lieu de créer de nouveaux programmes d’aide destinés à un large public, M. Higgs a indiqué préférer miser sur l’aide personnalisé que peut offrir Opportunités NB aux entreprises qui en ont le plus besoin.

«Cela signifie-t-il que tout le monde va pouvoir survivre à cette pandémie? C’est peut-être une aspiration peu probable, mais ce serait formidable si cela était possible.»

Lorsque la députée libérale Isabelle Thériault a accusé le premier ministre de laisser Ottawa faire tout le travail quand vient le temps d’aider les pêcheurs et les usines de transformation de produits de la mer, M. Higgs en a saisi l’occasion pour reprocher au gouvernement fédéral de dépenser sans compter.

«En parlant d’Ottawa… à qui n’ont-ils pas donné d’argent? À qui n’ont-ils pas jeté de l’argent? Est-ce que quelqu’un pense à l’année prochaine ou à l’année suivante ou à l’année d’après?»

Le premier ministre craint particulièrement pour l’avenir des transferts fédéraux qui représentent environ le tiers des revenus du Nouveau-Brunswick si l’état des finances d’Ottawa continue de se détériorer.

Le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, Trevor Holder, a profité de son temps de parole pour souligner la chance qu’a le Nouveau-Brunswick de pouvoir débattre de la relance économique au lieu d’avoir à se préoccuper des nouveaux cas de la COVID-19 qui continue à faire des ravages dans d’autres provinces canadiennes.

«Nous devrions tous, en tant que Néo-Brunswickois, être fiers que chaque question posée aujourd’hui dans cette Assemblée concerne l’emploi et l’économie. Ça en dit long sur ce que nous avons accompli en tant que province au cours des derniers mois en aplatissant la courbe afin que nous puissions continuer à parler d’emplois et d’économie.»

Afin de pratiquer l’éloignement physique et d’éviter la propagation du virus, la tribune des spectateurs était exceptionnellement fermée au public.

Des députés et des ministres étaient installés à l’étage d’où ils ont pu participer pleinement à la séance à l’aide de microphones et de caméras tout en étant éloignés d’au moins deux mètres les uns des autres.

L’Assemblée législative doit siéger les mardis, mercredis et jeudis jusqu’au 18 juin.