COVID-19: tout ce que vous devez savoir mardi matin

Pendant que le nombre de décès dû à la COVID-19 a dépassé le cap des 4000 au Québec, il se rapproche du cap des 350 000 dans le monde et des 100 000 aux États-Unis.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de lundi à mardi, le nombre de cas au Canada s’élève maintenant à 85 700. Il s’agit d’une hausse de 1001 (1,2%) par rapport à la veille et de 7211 (9,2%) par rapport à sept jours plus tôt.

Des cas répertoriés, 52,1% sont considérés comme guéris. Ce taux était de 49,2% il y a une semaine.

Le nombre de décès atteint maintenant 6545, en hausse de 121 par rapport à la veille (1,9%) et de 687 par rapport à la semaine dernière (11,7%).

Le taux de mortalité au coronavirus au pays s’élève maintenant à 7,6% (contre 4,2% dans les province de l’Atlantique).

Parlant de l’Atlantique, le nombre de cas s’élève maintenant à 1459 dans les quatre provinces les plus à l’Est du pays. Du nombre, 1375 sont considérés comme guéris (94,2%). Le coronavirus a fait 61 morts.

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 5,6 millions de cas d’infection et de 348 000 morts.

Le site dénombre maintenant 1,706 million d’infectés aux États-Unis, dont 99 807 morts.

Les autorités sanitaires croient toutefois que ce nombre est beaucoup plus élevé en raison du nombre de personnes qui sont décédées à la maison sans avoir subi de test de dépistage au préalable.

Un vaccin à base d’ADN semble avoir protégé des macaques rhésus d’une infection par le coronavirus.

Des vaccins de ce genre stimulent les cellules à produire un pathogène ou ses composantes, suscitant une réponse immunitaire.

Des chercheurs de Harvard ont développé six vaccins à partir de la protéine de spicule du SRAS-CoV-2, puis les ont injectés à des singes.

La réponse d’anticorps constatée chez les animaux était comparable à celle vue chez les macaques et les humains ayant survécu à une infection par le virus.

Les singes vaccinés à qui le coronavirus a ensuite été injecté n’ont présenté que des symptômes bénins.

La multiplication du virus a aussi été moindre chez eux que chez les animaux non vaccinés, possiblement parce que leur système immunitaire était davantage en mesure de freiner la progression de l’envahisseur.

Les marchés carburent à l’espoir et grimpent

Les places boursières étaient en hausse mardi, alors que les espoirs d’une relance économique prenaient le dessus sur les craintes suscitées par la pandémie.

Le CAC 40 français bondissait de 1,4% en début de séance en Europe, le DAX allemand de 0,7% et le FTSE 100 britannique de 1,9%.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles grimpait de 2% et l’indice élargi S&P 500 de 1,8%.

En Asie, le Nikkei 225 s’est envolé de 2,6% à Tokyo, pour atteindre un niveau jamais vu depuis le début mars.

Le Hang Seng a pris 1,9% à Hong Kong, la bourse de Shanghaï 1% et le Kospi 1,8% à Séoul. Les marchés ont rugi de 3% en Australie.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a grimpé de 99 cents US à 34,24 $US le baril.