Inquiétudes après un 2e cas de COVID-19 dans la région de Campbellton

Des centaines de personnes des deux côtés de la Restigouche ont marché sur le pont J.C. Van Horne lundi afin de réclamer l'ouverture des frontières entre le Restigouche et la région Avignon-Ouest en Gaspésie. - Acadie Nouvelle: Jean-François Boisvert

Blaine Higgs affirme être «très inquiet» de la présence d’un deuxième cas de COVID-19 dans la grande région de Campbellton en moins d’une semaine.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a annoncé mardi qu’une personne âgée de plus de 90 ans vivant dans la zone 5 est atteinte de la maladie.

Selon le premier ministre, l’individu réside dans son domicile et non dans un foyer de soins.

Ce cas s’ajoute à celui d’un enfant diagnostiqué jeudi dernier dans la même région qui a provoqué la fermeture de deux garderies.

La source de la contagion du nouveau cas n’a pas été identifiée.

M. Higgs craint que les gens de Campbellton et des environs ne soient pas assez prudents et en prend pour preuve la récente manifestation pour le relâchement des contrôles aux frontières qui a eu lieu sur le pont interprovincial J. C. Van Horne.

«Vous savez, il y a eu une grande manifestation dans la région il y a deux semaines et d’après les images que j’ai vues, l’éloignement social n’était pas la principale préoccupation», a souligné M. Higgs.

«J’espère que les gens vont continuer de réaliser à quel point nous sommes dans une situation précaire. Nous sommes tous heureux (du déconfinement), mais nous devons réaliser que tout ça pourrait changer du jour au lendemain. C’est très inquiétant.»