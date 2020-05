Le N.-B. sous le coup d’un avertissement de chaleur et d’humidité

Des températures anormalement chaudes pour la saison et une forte humidité sont à prévoir pour une bonne partie de la semaine sur l’ensemble de la province.

Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial tôt mardi matin.

L’agence fédérale y indique que des températures ressenties pouvant atteindre de 30 à 34 degrés Celsius sont attendues sur presque toute la province mardi.

Des valeurs encore plus élevées pourraient être atteintes mercredi, jeudi et vendredi.

«Les températures devraient atteindre 30 degrés dans certains secteurs de la province aujourd’hui (mardi), et le niveau d’humidité augmentera graduellement, affirme Environnement Canada. De l’air encore plus chaud et plus humide est attendu mercredi, jeudi et vendredi. L’arrivée d’un front froid occasionnera un retour à des températures normales pour la saison au début de la fin de semaine.»

L’agence invite les Néo-Brunswickois à limitez les risques et à prévoir leurs activités à l’extérieur pendant les moments les plus frais de la journée.

Seules les régions de l’extrême sud-ouest de la province ne sont pas touchées par le bulletin spécial.