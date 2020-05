Sainte-Anne-de-Madawaska: 75 acres de forêt détruits dans un incendie

Un incendie de forêt qui s’est déclaré tôt lundi soir dans la région de Sainte-Anne-de-Madawaska a été maîtrisé dans son ensemble, a fait savoir l’entreprise J.D. Irving au lendemain du sinistre.

L’incendie s’est déclaré vers 17h lundi et s’est étendu sur une superficie de 75 acres.

Une quarantaine de pompiers ont combattu le brasier qui a ravagé un secteur forestier appartenant à l’entreprise néo-brunswickoise.

Trois camions de pompiers, trois bulldozers, quatre avions de lutte contre les incendies, un hélicoptère et un avion de repérage ont été déployéspour venir à bout du brasier, a indiqué Mary Keith, porte-parole de J.D. Irving.

Une équipe du ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick a également participé aux opérations d’urgence.

«Le public doit savoir que les risques d’incendie sont extrêmes au Nouveau-Brunswick. Les feux de camp sont interdits, soyez prudent en fumant, et les VTT et les camions devraient éviter de conduire à travers l’herbe sèche et les zones de coupe de bois», a ajouté la représentante de l’entreprise.

J.D. Irving a indiqué que les opérations forestières de l’entreprise ont été suspendues à travers la province entre 11 h et 20 h en raison de la quantité importante de feux de forêt qui ont ravagé le territoire néo-brunswickois depuis quelques jours et semaines.