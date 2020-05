Une marche de solidarité se tiendra à la frontière du Madawaska et du Québec

Une autre marche de solidarité interprovinciale se déroulera dimanche après-midi à la frontière qui sépare le Québec et le Nouveau-Brunswick, près d’Edmundston.

Cette fois, ce sera au tour des communautés du Madawaska et du Témiscouata de témoigner leur appui à une libre circulation entre les provinces, après pareil événement s’étant déroulé en début de semaine dernière sur le Pont interprovincial à Campbellton et Pointe-à-la-Croix.

L’une des organisatrices de l’événement, Fanny Beaulieu-Levesque, a souligné que la marche se voudra pacifique et non pas une manifestation hostile ou une quelconque incitation à la haine.

«La fermeture de la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick pèse lourd sur plusieurs personnes qui ont de la famille des deux côtés et sur le portefeuille de certains qui doivent parcourir une plus grande distance ou payer plus cher pour se procurer des produits essentiels», a indiqué celle qui est originaire d’Edmundston.

«Il y a aussi le fait que les frontières entre le Canada et les États-Unis pourront possiblement être accessibles bientôt alors que les barrages entre le Nouveau-Brunswick et le Québec demeurent en place. C’est un non-sens dans un pays ou il y a le principe de libre circulation des gens entre les provinces.»

Les participants sont invités à se réunir à Edmundston à 14h00, à la piste cyclable qui se trouve à la hauteur de l’aéroport d’Edmundston.

À la même heure, les Québécois sont invités à se réunir à Dégelis, à peu près au même endroit.

Les gens sont priés d’apporter un drapeau ou une pancarte et de s’habiller en rouge et blanc, question de démontrer son appui à la lutte du Canada contre la COVID-19.

«Les deux groupes ne devraient pas se mêler et traverser la frontière et les gens devront respecter la distanciation de deux mètres», assure l’instigatrice de la marche.

Fanny Beaulieu-Levesque espère que la marche pourra attirer au moins une centaine de personnes.

«La démarche se veut solidaire, un événement où les sourires et la bonne humeur seront bien présents.»

Sur les réseaux sociaux, le maire d’Edmundston a voulu lancer un appel au calme.

«Je lance aujourd’hui un appel au calme et à la solidarité à toute la population de notre grande région, de chaque côté de la frontière, ainsi qu’aux organisateurs de cette démarche. Dans le contexte actuel, je ne suis pas convaincu que, pour le bien de l’ensemble de la population concernée, les bénéfices réels qui pourraient être tirés d’une telle démarche dépassent les risques de dérapages et les conséquences négatives qui peuvent en découler», a affirmé Cyrille Simard sur sa page Facebook.