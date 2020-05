Vaccination obligatoire dans les écoles: passions à la législature et à l’extérieur

Le projet de loi sur la vaccination obligatoire dans les écoles et les garderies éducatives continuent de soulever les passions à l’Assemblée législative.

Le retour des députés à Fredericton, mardi, après 10 semaines d’absence, a été marqué par la reprise du débat sur la vaccination obligatoire.

Environ 200 personnes ont défié l’interdiction contre les grands rassemblements pour manifester devant l’Assemblée législative contre le projet de loi du ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance.

Le projet de loi 11 déposé par Dominic Cardy avant le début de la pandémie de COVID-19 devrait faire l’objet d’un vote en comité cette semaine.

Si M. Cardy obtient gain de cause, les parents ne pourront plus soustraire leurs enfants à la vaccination pour des motifs non médicaux.

Les enfants dont le carnet de vaccination ne sera pas complet ne pourront pas fréquenter les garderies éducatives ou les écoles publiques à moins d’avoir une note d’un médecin.

Les exemptions pour raison morale ou religieuse ne seront plus permises.

L’initiative de M. Cardy suscite la colère d’une partie de la population qui ne s’est pas gênée pour signaler une fois de plus son mécontentement.

Certaines pancartes des manifestants comparaient le projet de loi 11 à des moments sombres de l’histoire comme la persécution de la communauté LGBTQ+, la déportation des Acadiens et les pensionnats autochtones.

Selon Dominic Cardy, il est important de mettre fin aux exemptions non médicales à la vaccination pour protéger les enfants qui ne peuvent pas se faire vacciner pour de véritables raisons de santé.

Les gens qui étaient devaient l’Assemblée législative sont «contre la science, contre la raison et contre la protection des Néo-Brunswickois les plus vulnérables», a-t-il déclaré.

«(Les manifestants) parlent de leurs droits, mais qu’en est-il des droits des enfants dont le système immunitaire est compromis et qui ne peuvent pas aller à l’école à cause des gestes de ces gens et de leurs opinions erronées et égoïstes?»

Même s’il s’agit d’un projet de loi d’initiative gouvernementale, son adoption est loin d’être garantie. Le premier ministre Blaine Higgs a décidé de ne pas imposer la discipline de parti à ses troupes lors du vote.

«C’est un vote libre pour les membres du cabinet (et du caucus). C’est une question très personnelle. Je pense que tout le monde sera très partagé. Tout le monde devra voter selon sa conscience», a-t-il confié.

Des membres du caucus progressiste-conservateur, dont la procureure générale, Andrea Anderson-Manson, ont déjà exprimé leur malaise vis-à-vis du projet de loi 11.

Le chef du Parti libéral, Kevin Vickers, a lui aussi l’intention de laisser ses députés voter comme ils le souhaitent, mais seulement à condition que le recours à la clause dérogatoire pour soustraire le projet de loi à toute contestation judiciaire soit d’abord retiré du projet de loi.

«Si la clause dérogatoire n’est pas supprimée, nous voterons contre le projet de loi, car nous estimons qu’il est contraire aux droits constitutionnels de nos citoyens», a-t-il indiqué.

Le Parti vert veut lui aussi éliminer la clause dérogatoire du projet de loi sur la vaccination. Les verts souhaitent également que la vaccination soit seulement obligatoire lorsque la médecin-hygiéniste en chef le jugera nécessaire pour protéger la santé publique.

Les députés verts seront libres de voter comme ils l’entendent.

Le chef de l’Alliance des gens, Kris Austin, n’a pas encore décidé s’il appuiera le projet de loi de Dominic Cardy.

«Je me demande s’il y a d’autres façons de faire. Avons-nous besoin de cette approche musclée pour atteindre l’objectif ? Si l’objectif est de vacciner le plus grand nombre d’enfants possible, je soutiendrais une démarche qui ne soit peut-être pas si radicale.»

Les députés devraient débattre du projet de loi 11 en comité, mercredi, avant l’étape de la troisième lecture.

En vertu de la déclaration de l’état d’urgence en raison de la pandémie de COVID-19, les grands rassemblements sont interdits au Nouveau-Brunswick. Ceux qui défient l’état d’urgence sont notamment passibles d’une contravention.

Des membres de la Force policière de Fredericton ont été aperçus sur les lieux vers la fin de la manifestation, mardi. Les policiers ne semblent toutefois pas être intervenus auprès des manifestants.

«Nous n’avons pas reçu d’appel ni de plainte (mais) des agents sont peut-être allés faire des vérifications. Je n’ai pas connaissance de contraventions ou d’arrestations», s’est contentée d’indiquer par courriel une porte-parole de la police.