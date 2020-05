YMCA de Moncton: réouverture partielle ce vendredi

Les membres du YMCA de Moncton pourront y aller se baigner et s’entraîner ce vendredi, moyennant quelques précautions.

Le centre sportif et communautaire commence timidement à accueillir des membres. À l’entrée, un préposé muni d’un masque vous posera des questions sur vos déplacements et vos contacts, et vérifiera votre température avec un thermomètre infrarouge sans contact.

«On veut être certains de pencher du côté de la prudence pour le moment», dit le président du YMCA, Zane Korytko, lors d’une visite des lieux réservée aux médias.

Comme le Nouveau-Brunswick est déjà bien avancé dans son processus de déconfinement, le «Y» du Grand Moncton est l’un des premiers en son genre à ouvrir ses portes au Canada.

M. Korytko affirme que les employés ont hâte de briser la solitude et d’accueillir les visiteurs ce vendredi.

Pendant la pandémie, le YMCA a réduit ses effectifs de 120 employés à seulement 10, juste assez pour assurer l’entretien du centre.

Près de 40 employés y travaillent maintenant puisque la réouverture approche.

Rénové, repeinturé et repensé, le YMCA fait des pieds et des mains pour donner au moins deux mètres d’espace à tous ceux qui le fréquentent. Des marquages rappelant le principe de distanciation sociale ornent le plancher du bâtiment.

La piscine sera ouverte, mais seulement quatre personnes par heure pourront y faire des longueurs, et uniquement après avoir réservé. Quatre autres personnes seront permises dans la piscine thérapeutique. Les employés ne distribueront pas de serviettes pour le moment, et l’accès aux casiers est réservé aux baigneurs.

Les employés du centre ont profité de la fermeture temporaire pour vider, nettoyer et réparer la piscine en prévision de la réouverture.

À l’étage, les responsables du centre ont retiré 25% des machines de conditionnement physique pour prévoir plus d’espace entre les tapis roulants et les bancs de musculation. Le plancher en tapis a été remplacé par un revêtement de caoutchouc, plus facile à nettoyer.

Les heures d’ouverture ont été réduites pour permettre un nettoyage en profondeur. Le YMCA sera ouvert de 6h à 20h, du lundi au vendredi, et de 9h à 17 la fin de semaine.

Les programmes pour jeunes et les cours de natation sont toujours suspendus.

Tout cela sera le mot d’ordre pour les deux premières semaines, après quoi la direction du centre réévaluera la situation.

«C’est une période d’essai. On limite les services qu’on offre habituellement. Ça nous donne la chance d’avoir une rétroaction de la part de nos membres qui sont des habitués», dit Dave Thériault, VP aux programmes et initiatives communautaires du YMCA.

L’accès est réservé aux membres, mais il est toujours possible de se procurer un billet pour une journée. De plus, l’accès aux membres sera gratuit pour les deux premières semaines d’ouverture.

Les travaux de construction du nouveau centre YMCA dans le nord de Moncton se sont poursuivis pendant la pandémie, et l’ouverture est toujours prévue pour cet automne.