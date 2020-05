53 armes à feu et fortes quantités de drogue: deux femmes arrêtées

Des incendies criminels allumés sur deux automobiles la semaine dernière au Nouveau-Brunswick ont permis peu après à la GRC de faire d’importantes prises, incluant un véritable arsenal.

Deux femmes ont été arrêtées et plus de 185 articles et substances illicites ont été saisis, dont 53 armes à feu, de ce que la police croit être de la cocaïne et de la méthamphétamine, des munitions et de l’argent en devises canadiennes, selon le bilan communiqué par la GRC.

Le 19 mai, des agents de la GRC se sont rendus dans l’entrée d’une résidence de la route 635 à Lake George, au sud-ouest de Fredericton, car deux véhicules étaient en feu. L’enquête a mené à l’exécution d’un mandat de perquisition le lendemain dans la résidence.

C’est là que la police a notamment saisi 31 armes d’épaules et 22 armes de poing, y compris 24 armes prohibées ou à autorisation restreinte. Plusieurs armes étaient chargées et le numéro de série avait été effacé sur certaines d’entre elles.

La police a également saisi plus de trois kilos de ce qu’elle croit être de la cocaïne, et près de 5,5 kilos de ce qui serait de la méthamphétamine en cristaux, ainsi que des munitions et de l’argent en devises canadiennes.

Un mandat d’arrestation a alors été lancé contre Monique Boyer, âgée de 27 ans, pour possession de munitions et d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte non enregistrée, alors qu’elle n’avait pas de permis. Elle a été arrêtée sans incident lundi soir et a comparu en cour provinciale à Fredericton, par téléphone, mardi.

Mme Boyer a été mise en garde à vue et comparaîtra de nouveau en cour vendredi pour son enquête sur le cautionnement.

Le 19 mai, une femme âgée de 41 ans a été arrêtée lors de l’exécution du mandat de perquisition. Elle a été libérée sous certaines conditions.