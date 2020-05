Agression d’infirmières: le procès de Van Horlick tire à sa fin

La défense de Bruce Van Horlick admet que l’homme a causé des lésions corporelles à l’infirmière Natasha Poirier lorsqu’il l’a agressée le 11 mars 2019. La fin de cette saga approche.

Bruce Randolph Van Horlick, un homme âgé de 70 ans d’Acadieville, a déjà plaidé non coupable à deux accusations de voies de fait causant des lésions corporelles envers deux infirmières du CHU Dumont lors d’une agression survenue l’an dernier.

M. Van Horlick n’a pas changé son plaidoyer. Son avocat a cependant admis en cour que des photos des blessures subies par Natasha Poirier, admises comme éléments de preuve, suffiront à prouver que son client lui a infligé des lésions corporelles. Il n’a pas l’intention de contester cette version des faits.

«…En ce qui concerne ces accusations criminelles, l’élément de “causer des lésions corporelles” a été cédé par la défense, et j’écrirai ma décision dans ce sens», dit la juge Yvette Finn.

Malgré l’aveu, le procès n’est pas encore terminé puisque la défense doit encore appeler des témoins à la barre, dont l’accusé lui-même, qui témoignera jeudi.

L’avocat de la défense, Nathan Gorham, a déjà affirmé que son client a perdu le contrôle et qu’il n’était pas conscient de ses actes lorsqu’il a tabassé Natasha Poirier. L’avocat a l’intention de faire appel au docteur Julian Gojer, un psychologue avec de l’expertise dans ce domaine, pour appuyer cet argument. Le témoignage du Dr Gojer est prévu pour le 4 juin.

L’infirmière a elle-même décrit la violente agression lors de son témoignage en février.

L’agression est survenue lorsque l’épouse de M. Van Horlick recevait des soins au CHU Dumont. L’homme serait entré dans le bureau de Natasha Poirier pour lui ordonner de déplacer le lit d’hôpital de sa femme. M. Van Horlick a alors roué de coups l’infirmière.

L’avocat dit que son client était en état de «détresse émotionnelle extrême» lorsqu’il a attaqué Natasha Poirier, puisque l’épouse de M. Van Horlick souffrait alors de crises.

Il ajoute que cette dernière est maintenant décédée.

Un témoignage épineux

Mercredi, la procureure de la couronne a complété son plaidoyer. Son dernier témoin était la Dre Manon Leroux, médecin de famille de l’infirmière Natasha Poirier.

Son témoignage s’est déroulé lors d’un voir dire, une étape du procès qui sert à déterminer l’admissibilité de la preuve.

Lors de son témoignage qui a duré plusieurs heures, elle a décrit les blessures subies par l’infirmière et les symptômes qu’elle ressent depuis l’agression.

Elle affirme que sa patiente souffre de symptômes qui correspondent au syndrome de stress post-traumatique, à une commotion cérébrale et à une entorse cervicale (whiplash).

Natasha Poirier souffrirait aussi de douleurs à la tête, de sensibilité à la lumière et aux sons, d’anxiété et de problèmes de mémoire et de concentration. Elle aurait subi des blessures à la tête, au nez et au doigt, et son agresseur lui aurait arraché des cheveux.

L’avocat Nathan Gorham a longuement contesté le témoignage de la docteure en ce qui a trait à la commotion cérébrale, au syndrome de stress post-traumatique et à l’entorse cervicale. En fin de journée, il a finalement admis que l’infirmière avait subi des lésions corporelles après une brève discussion avec son client.

La défense maintient toutefois que l’infirmière exagère la gravité de ses symptômes.

Mais la juge Yvette Finn doit simplement déterminer si M. Van Horlick est coupable d’avoir commis des voies de fait ayant causé des lésions corporelles, ce que la défense a elle-même admis.

«Dans ma décision, je décrirai de façon générale les blessures, et je maintiendrai que l’élément de lésions corporelles a été prouvé. Je n’ai pas besoin de conclure qu’elle a subi une commotion cérébrale ou un whiplash», explique la juge.

La deuxième plaignante, l’infirmière Teresa Thibeault, aurait aussi subi des blessures lors de l’agression.

Lorsque l’Acadie Nouvelle a demandé à M. Van Horlick pourquoi il avait admis avoir causé des lésions corporelles à Natasha Poirier, l’homme répond que «c’est évidemment ce qui s’est passé», mais qu’il faudra attendre à jeudi pour en savoir plus.

«J’en ai beaucoup à dire», dit-il en anglais avant de s’éclipser.