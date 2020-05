Autre cas de COVID-19, des mesures restrictives imposées dans le Restigouche

Un nouveau cas de COVID-19 a été décelé dans la région du Restigouche, ce qui force le gouvernement d’imposer un retour à la phase Orange dans la zone 5 (entre Saint-Jean-Baptiste et Belledune).

La médecin-hygiéniste en chef, Dr Jennifer Russell, a indiqué que les trois cas actifs dans la province depuis les six derniers jours (tous dans la zone 5) sont reliés à une personne qui est arrivée de l’extérieur de la province et qui n’a pas respecté la quarantaine obligatoire.

«Notre équipe de Santé publique travaille pour retracer les personnes qui sont entrées en contact avec ces personnes, et nous croyons qu’ils y en aura beaucoup dans ce cas-ci. Il y aura probablement de nouveaux cas dans cette région et ailleurs dans la province durant les deux prochaines semaines.»

«Je crois que la vigilance est de mise et je vous invite à limiter le nombre de personnes que vous fréquentez.»

Le nouveau cas est un homme dans la cinquantaine qui travaille dans le domaine de la santé, ce qui inquiète particulièrement la Santé publique sur les risques de propagation du virus.

«Nous sommes devant cette situation parce qu’un professionnel de la santé a voyagé au Québec pour des raisons personnelles et n’a pas été honnête sur la raison de son déplacement et ne s’est pas auto-isolé à son retour. Je veux être clair: il y a encore des règles à suivre. Si on ne les respecte pas on met tout le monde en danger», a mentionné le premier ministre Blaine Higgs.

«La zone 5 est à haut risque à cause des actions irresponsables d’une seule personne».

Mme Russell recommande à la population d’éviter la région de Campbellton-Dalhousie et demande aux citoyens de cette région de rester à la maison le plus souvent possible.

La zone 5 s’étend de Whites Brook jusqu’au village de Belledune et comprend Tide Head, Atholville, Campbellton, Dalhousie, Eel River Dundee, la Première Nation d’Eel River Bar, Balmoral, Charlo et Belledune.

Les règles suivantes s’appliquent à la zone 5 seulement: