Des policiers du N.-B. sauvent une vie… en Ontario!

Les efforts déployés par des agents de la Force policière de Saint-Jean ont permis de sauver la vie d’une femme qui se trouvait pourtant à plus de 1300 kilomètres de la ville portuaire.

Cette histoire peu banale a débuté mardi après-midi, peu avant 13h, avec la réception d’un message de détresse par l’organisme d’aide Jeunesse, J’écoute.

Le message texte provenait d’une femme suicidaire qui indiquait vouloir mettre fin à ses jours en sautant du bâtiment où elle travaille.

L’organisme a immédiatement contacté le centre de communication de la police de Saint-Jean pour faire part des intentions de la malheureuse dame.

L’appel faisait état d’un immeuble se trouvant à Saint-Jean, mais une fois arrivé sur place, les policiers ont constaté que l’endroit était inoccupé.

L’agent Neil Savary a alors contacté la femme par téléphone et a commencé à lui parler. Au même moment, sa partenaire, l’agent Shandra Weir, a vérifié la provenance de l’appel, qui était finalement située à Peel, en Ontario.

L’agent Weir a immédiatement contacté des agents de la police régionale de Peel qui ont demandé à son confrère de poursuivre sa conversation avec la dame et de continuer à la réconforter.

L’initiative a permis à la police régionale de Peel de déployer des agents sur les lieux où se trouvait véritablement la femme en détresse.

Après une heure de conversation avec celle-ci, l’agent Savary a pu la convaincre de s’éloigner du rebord du bâtiment où elle se trouvait.

«Malgré la distance de plus de 1300 kilomètres entre Saint-Jean et Peel, Ontario, un énorme travail d’équipe des agents Savary et Weir a permis de sauver une vie. C’est formidable de voir des agents de deux provinces différentes travailler ensemble et de pouvoir faire une différence», a déclaré par voie de communiqué le chef de la Force policière de Saint-Jean, Steph Drolet. – SL