Oubliez les marchés publics au Madawaska cette saison

N’en déplaise à plusieurs, les marchés publics brilleront par leur absence cette saison, au Madawaska.

Les responsables du Marché agricole de Grand-Sault et du Marché centre-ville d’Edmundston ont tour à tour annoncé cette semaine l’annulation des activités prévues cette saison.

Les personnes qui appréciaient arpenter les samedis matins les kiosques d’artisans et de producteurs à la recherche de produits locaux devront bien malgré eux se passer de cette activité.

«Après une rencontre virtuelle, le comité de marchands du Marché Centre-Ville et la Société de développement du centre des affaires d’Edmundston ont conclu qu’avec la nouvelle réglementation à laquelle l’organisation et chacun des marchands sur une base individuelle devaient se soumettre, l’expérience au marché serait très complexe et peu plaisante, et ce, autant pour les marchands que pour les clients», a expliqué Mélanie Ruest, la responsable du marché public estival d’Edmundston.

«On ignore si les gens auraient été au rendez-vous, le monde est encore réticent à se mêler à la foule.»

À Grand-Sault, la direction du Marché agricole a indiqué que les règles de distanciation physique rendaient difficile la tenue d’activités au marché public qui est niché tout juste en face du Centre touristique Malobiannah et des chutes de Grand-Sault.

Ces mesures de distanciation auraient fait en sorte de réduire de plus de la moitié le nombre de marchands présents et de limiter grandement le nombre de visiteurs pouvant être admis à l’intérieur, a fait savoir la direction du marché.

L’annonce a grandement peiné Allain Desjardins, un commerçant qui avait l’habitude depuis quelques années d’accueillir les visiteurs à son kiosque situé tout juste à l’entrée du marché public avec un lot de produits maison comme de la salsa, du chili et de la sauce à spaghetti.

«C’est triste, j’aimais beaucoup jaser et échanger avec les gens tous les samedis. Le marché d’ici était un lieu de rassemblement unique où tout le monde se rencontrait avec le père, la mère ou le cousin et s’entassait pour se procurer des produits locaux et aller déjeuner», a affirmé le commerçant.