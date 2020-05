Réouverture du marché des fermiers de Dieppe le 5 juin

Le marché des fermiers de Dieppe recommencera à accueillir des clients dès le vendredi 5 juin. Seulement une quarantaine de marchands y seront permis pour l’instant.

La réouverture du marché se fera de façon très prudente, selon le gérant Paul-Émile Doucet. Pas question de ruée vers les étalages.

Peu après le début de la pandémie, les organisateurs du marché ont mis sur pied un système de service au volant. Les clients placent leur commande en ligne pendant la semaine et vont chercher leurs denrées en voiture.

Dès le 5 juin, les piétons pourront faire leurs achats au marché avec la même méthode chaque vendredi, de 16h30 à 20h, à condition d’avoir placé une commande en ligne au préalable. Le marché ne sera pas ouvert le samedi pour l’instant.

Le marché fonctionnera ainsi pour les deux prochaines semaines, et la direction réévaluera la situation à la fin de cette période.

«On va voir comment les marchands s’adaptent à ce nouveau processus. Ensuite, on déterminera quel samedi on pourra ouvrir dans quelques semaines», dit Paul-Émile Doucet.

Certains marchands auront de la nourriture prête à manger, mais il n’y aura pas d’endroit où s’asseoir. Les clients seront tenus de récupérer leur nourriture, puis de quitter les lieux.

«Ça va changer certain – ça ne sera pas la même atmosphère, mais au moins les gens auront accès aux produits locaux», fait valoir M. Doucet.

La coopérative de la Récolte de chez nous, qui gère le marché de Dieppe et de Shediac, a fait des pieds et des mains pour respecter les normes de santé publique.

«On doit suivre tous les règlements de la province en ce qui a trait à la distanciation sociale et au nombre maximal de gens dans un bâtiment.»

Ainsi, seulement 40 kiosques seront sur pied dans l’édifice du marché. En temps normal, il y en aurait environ une centaine, selon M. Doucet.

Les visiteurs devront aussi circuler à sens unique.

Les achats impulsifs sur place ne seront pas interdits, mais la quasi totalité des achats devront se faire par commande en ligne au préalable.

«Ça nous permet de contrôler combien de personnes sont dans le stationnement et combien de personnes sont en ligne en même temps.»

Les consignes de santé publique seront affichées dans le marché, et des employés seront sur place pour garder un oeil sur le nombre de personnes qui entrent et qui sortent du bâtiment. Des employés circuleront aussi dans le bâtiment pour encourager les gens à ne pas trop flâner.

Shediac

Paul-Émile Doucet explique que la Récolte de chez nous s’affaire aussi à préparer une éventuelle réouverture du marché de Shediac, même si le conseil municipal ne s’est pas encore penché sur la question.

«On est en train de préparer un plan opérationnel pour ouvrir le marché de Shediac, et si (le conseil municipal) nous donne la permission, on aura un plan pour s’assurer de la protection des clients et des marchands.»

Moncton

Le marché de Moncton se prépare également à sa réouverture, prévue le samedi 6 juin, de 8h à 13h.

Seuls des produits d’épicerie préemballés seront à l’étalage pour l’instant, comme de la viande, des fruits et légumes et des produits de boulangerie.

Les mets préparés sur place, les produits d’épicerie non emballés, les pièces d’art et l’artisanat seront de retour à une date ultérieure qui n’a pas encore été fixée.

La circulation s’y fera aussi à sens unique, et un nombre limité de personnes seront permises à l’intérieur. Le port d’un masque est recommandé.

Les marchands accepteront l’argent comptant, mais certains d’entre eux accepteront d’autres méthodes de paiement.