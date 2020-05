Un retour à la normale qui n’a rien de normal dans les commerces

Les commerçants de la Péninsule acadienne sont heureux. Heureux de revoir à nouveau des clients. Heureux de sentir une nouvelle énergie communautaire d’appui à l’achat local. Heureux de retrouver un certain retour à la normale dans l’anormalité.

Votre humble serviteur n’a probablement jamais eu les mains aussi propres que dans cette tournée régionale évaluant la reprise économique. Désinfectant à l’entrée et à la sortie, distanciation physique, masques, visières et nettoyage sont devenus le nouveau quotidien dans ces magasins, peu importe le produit offert.

Pierre Lanteigne, copropriétaire de deux boutiques de vêtements à Place Caraquet (Le Costumier et Nex), est de fort bonne humeur. Et pas seulement parce qu’il fait beau.

«Honnêtement, je pensais que ça allait être plus tranquille que ça, avoue-t-il. Je suis satisfait de l’achalandage, même si tout est encore au ralenti. On sent une énergie positive dans la communauté.»

À Tracadie, des clients profitent d’un bon déjeuner au restaurant du Capitaine Frank. La distanciation physique entre les tables est respectée. Les serveuses offrent le café en portant la visière.

«Nous suivons les règles, affirme le chef cuisinier Guy Brideau. Quand on a rouvert, on a hésité, parce que c’était stressant. Nous sommes les seuls pour l’instant à offrir le déjeuner. On a eu beaucoup de commandes à emporter pour le dîner.»

Du côté des vêtements et des souliers, Yanetta Thomas, propriétaire de Chaussures Pop et GoSport de Tracadie, estime que la reprise est très bonne. Pour l’instant, elle fonctionne avec un effectif restreint.

«Les gens avaient hâte de sortir, a-t-elle remarqué, visière et masque obligatoire. Ils ont de l’argent à dépenser après deux mois à la maison. On note un réel besoin, surtout pour les enfants, car on est en plein changement de saison.»

À Shippagan, Frédéric Turcotte, de la boutique OrdiTek, a indiqué que les clients n’ont plus les mêmes besoins qu’avant. Écouteurs et webcam, pas de gros vendeurs en temps normal, ont disparu de ses tablettes en un rien de temps, des parents les cherchant pour leurs enfants. Tout comme ses cartouches d’encre, dont il ne fournit pas.

«On a eu un gros boum avec les jeux de société et les casse-tête dans les premières semaines, car on était resté ouvert. Ensuite, on a dû fermer en raison du manque de disponibilité des produits. Là, nous sommes rouverts depuis deux semaines et c’est assez bon», fait-il part, en précisant que les clients sont davantage acheteurs qu’avant.

À la Pâtisserie des Îles de Lamèque, le pain n’a pas manqué sur les étagères. Julie Duguay et Linda Hébert ont assuré pendant cette période trouble.

«Nous n’avons jamais fermé. Il y a eu des hauts et des bas. Au début, c’était incertain et on a eu de petites semaines. Mais là, on revoit des clients que l’on n’avait pas vus depuis un bout. On sent une reprise, surtout depuis les récentes règles de déconfinement. Les gens sont de bonne humeur et il y a du trafic en ville! À croire qu’il n’y a pas eu de pandémie», raconte Julie Duguay.

Très attendus, les salons de coiffure de la Péninsule acadienne doivent désormais gérer la fréquentation. Au Salon Prestige de Lamèque, les clientes attendent dans leur voiture qu’on les appelle pour entrer dans la boutique.

«Ça va mieux qu’on pensait, juge Denise Chiasson, qui a rouvert son commerce lundi avec une équipe réduite. On y va une cliente à la fois. Elles sont très compréhensives. Mais elles sont surtout très contentes. La demande est forte, mais ça leur fait plaisir et ça nous fait plaisir.»

Dans le monde de l’automobile, on sent aussi une reprise. Timide, certes, mais présente, évalue Scott Toner, de Toner GMC de Tracadie. Lors de notre passage, l’entreprise venait de recevoir les félicitations de la Santé publique pour ses mesures de sécurité.

«Le secteur du service a été très occupé, mais celui des ventes a connu une période difficile. Il y a beaucoup d’incertitude encore. Mais on sent que ça revient. Les gens ont envie de dépenser après deux mois confinés», stipule-t-il.

Cependant, rien ne garantit qu’il pourra réengager la totalité de ses 40 employés d’avant la crise. Mais il en rappelle quelques-uns, selon le rythme des affaires.

À Place Caraquet, Michelle Chiasson est en train d’installer un ruban bleu dans la porte glissante entrouverte du magasin Daze. Elle prévoit ouvrir officiellement dans les prochains jours, avec toutes les consignes nécessaires imposées par les nouvelles normes de déconfinement. Il y aura des flèches de direction, un plexiglas devant la caisse, une station pour le lavage des mains et les salles d’essayage seront fermées.

«C’est rassurant et inquiétant à la fois. Rassurant parce que les autres commerces qui ont rouvert vont bien. Inquiétant parce que nous allons dans l’inconnu. Ce sera un retour progressif et seul le temps nous dira comment ça va aller», croit la gérante.

Au magasin Hart de Caraquet, les clients attendent à l’entrée, sous la supervision d’une employée – d’ailleurs, tous les employés portent un masque. Une fois un client sorti, un autre entre. Mais avant, désinfection des mains et des paniers. Pas de chance à prendre.

«Ça se passe très bien jusqu’à maintenant, se réjouit la gérante Yvette Landry. Les gens sont habitués aux consignes depuis sept semaines et sont très respectueux. Ils suivent la direction des flèches, conservent une distanciation physique. Les ventes sont bonnes et les clients sont super contents de pouvoir sortir de nouveau.»

La nouvelle mode de l’achat local

Depuis la réouverture de ses boutiques à Caraquet, Pierre Lanteigne a noté une prise de conscience de ses clients à l’importance de l’achat local. Il espère que ça ne sera pas qu’une mode passagère.

«J’ai entendu plusieurs commentaires de gens maintenant prêts à encourager nos entreprises locales. Il y en a même quelques-uns qui éprouvent un certain remords. Il a fallu cette crise pour leur faire réaliser ça. Le positif dans tout ça, c’est de voir les gens prendre de nouvelles habitudes. On souhaite que ça va durer», observe-t-il.

Sonia Lanteigne, employée à La Bijouterie Secret de Caraquet et de Tracadie, nous reçoit avec la visière au visage. À l’entrée, les consignes sont claires: masques et lavage de main obligatoire.

Si le redémarrage est assez tranquille pour l’instant dans le monde du bijou, elle admet que les clients ont une pensée davantage portée sur l’achat local.

«On sent que c’est plus fort, dit-elle. Les gens réalisent tout ce que nous avons dans la Péninsule acadienne. Ça nous prend cet appui pour passer à travers cette pandémie.»

Scott Toner, de Toner GMC de Tracadie, se croise également les doigts pour que cette nouvelle mode soit permanente.

«Tout ce qu’on veut dans le fond, c’est que les consommateurs nous donnent une chance dans la région avant d’aller à Moncton», demande-t-il.

Yanetta Thomas sent une conscience prendre forme tranquillement dans cette après-pandémie. Elle souhaite seulement que ça ne tombe pas rapidement dans l’oubli, comme le croit également Frédéric Turcotte.

«Promouvoir l’achat local? Les gens oublient vite. On vient à peine d’ouvrir et j’entends déjà le monde dire avoir hâte d’aller au Costco», confesse-t-il.

Pour le cuisinier Guy Brideau, l’achat local est le sang de la restauration. Mais comme le touriste de l’extérieur sera probablement absent de ses tables cet été, il espère que cette philosophie péninsulaire viendra compenser un peu.

La Ville de Caraquet a lancé, mercredi, la campagne Ça clique entre nous. Dans une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le maire Kevin Haché y exhorte ses citoyens de privilégier l’achat local et péninsulaire sous prétexte que cela aura un impact direct sur plusieurs activités connexes dans la municipalité, en plus de maintenir des emplois essentiels pour la communauté.

Ça fait aussi référence à l’achat en ligne, qui prive de nombreux commerçants locaux de revenus importants.

La Chambre de commerce du Grand Tracadie-Sheila lancera le 1er juin une initiative promotionnelle d’achat local. Vague d’Amour se veut une campagne axée sur la reconnaissance des entrepreneurs et des élèves finissants de la polyvalente W.-A.-Losier.

«Investir dans notre région, ça nous revient. C’est investir dans son propre porte-monnaie», explique la directrice générale Julie Bilodeau, en espérant que cet élan devienne péninsulaire.