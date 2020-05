Une entreprise de Tracadie achète les installations de Groupe Océan

C’est maintenant officiel. MQM Quality Manufacturing, une entreprise reconnue en matière de construction structurale de Tracadie, sera le nouveau propriétaire des installations laissées vacantes par Groupe Océan au Centre naval du Nouveau-Brunswick à Bas-Caraquet.

La ministre responsable de la Société de développement régional, Andrea Anderson-Mason, a confirmé avoir accepté l’offre déposée par la compagnie de la Péninsule acadienne pour l’achat de deux terrains, d’un atelier de fabrication d’équipement industriel.

Cette acquisition permettra à MQM d’accroître ses activités et de se lancer dans la réalisation de deux importants contrats, ce qui devrait assurer de l’emploi à près de 25 personnes dès juin.

«Il s’agit d’un progrès encourageant, surtout pendant la pandémie de COVID-19, a noté la ministre par voie de communiqué. En plus de générer 1,6 million de dollars de recettes pour la province, cette vente permettra également à une entreprise locale d’accroître ses activités, d’embaucher des employés supplémentaires et de contribuer au rétablissement économique de la province.»

«MQM est heureuse d’avoir conclu une entente avec le gouvernement provincial relativement à des installations qui constituent une infrastructure importante pour la région, a affirmé le président de l’entreprise, Serge Thériault. Ces installations seront un élément important du plan de croissance de notre entreprise.»

Située à Tracadie, MQM œuvre dans le domaine de la construction industrielle depuis 1993 et emploie actuellement environ 150 personnes.

La Société de développement régional, par l’entremise de Gestion provinciale ltée, gère les activités du chantier naval de Bas-Caraquet, qui demeurera en activité. En plus du service de levée de bateaux offert par le chantier au secteur de la pêche au homard et au crabe, trois autres employeurs occupent le site, soit Construction navale atlantique, Friolet Service Maritime et R.P. Pro-Fibre.

Lorsque MQM avait confirmé son intérêt pour ces installations, M. Thériault avait fait part que ce secteur de 18 000 pieds carrés, libéré par Groupe Océan après la construction d’une barge à l’automne 2019, possédait plusieurs qualités importants, dont l’espace et l’accès à l’eau, un atout important pour envoyer d’immenses pièces métalliques à l’étranger.