Val-Comeau: les homardiers ont trouvé de nouveaux acheteurs

Les choses commencent à se remettre en place pour les pêcheurs de Val-Comeau, dans la municipalité régionale de Tracadie, près d’une semaine après l’incendie qui a détruit l’usine Les Pêcheries de Chez-Nous.

Pour la première fois en quelques jours, la vaste majorité des pêcheurs de Val-Comeau ont pris la mer mercredi matin, indique Steve Ferguson, un pêcheur de homard de la région, car la plupart a pu trouver de nouveaux acheteurs pour leurs prises.

Dimanche, M. Ferguson a été l’un des nombreux pêcheurs à participer à une manifestation dans cette petite communauté de la Municipalité régionale de Tracadie pour demander à Thai Union Canada, propriétaire des Pêcheries de Chez-Nous de prioriser l’achat du homard provenant des environs de Val-Comeau.

À ce moment, la rumeur circulait que certaines activités de l’entreprise pourraient reprendre sous peu, étant donné qu’une partie de l’usine avait été épargnée par les flammes.

Un peu plus tard, Thai Union Amérique du Nord a réfuté cette possibilité en expliquant que le brasier a eu raison de deux édifices, ce qui a entraîné une perte de sa capacité d’acheter et de transformer plus de 80 000 livres de homard par jour.

En raison de l’incertitude, plusieurs pêcheurs de Val-Comeau sont restés à quai en début de semaine.

De son côté, Thai Union faisait affaire avec près d’une centaine de pêcheurs, dont plusieurs de la région de Val-Comeau. L’entreprise a réitéré son souhait de continuer de faire affaire avec eux, malgré les circonstances.

Au cours des derniers jours, de nombreux acteurs clés de l’industrie ainsi que des politiciens ont travaillé ensemble pour trouver une solution. Le député de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson a fait partie de ce groupe, même s’il croit que le crédit revient aux pêcheurs, aux usines, aux acheteurs et au député fédéral.

Après l’incendie, des acheteurs de la Péninsule acadienne ont dépanné des pêcheurs pendant une journée ou deux, mais cette solution n’était pas entièrement viable à moyen terme, car en raison d’un manque de main-d’œuvre et de l’incertitude des marchés internationaux, plusieurs d’entre elles limitaient déjà la quantité de homard transformée.

«Je n’ai pas parlé avec tous les pêcheurs, mais selon ce que j’ai compris, ils ont tous réussi à se sécuriser des acheteurs. (…) Et d’après ce que j’ai compris, Thai Union a décidé de reprendre des pêcheurs qui ne pouvaient sortir en mer et l’entreprise va garder le homard dans son vivier à Val-Comeau pour alimenter des usines», explique Keith Chiasson.

«Ça semble se stabiliser. Tant que les usines et Thai Union continuent d’acheter, ça veut dire que tout le monde peut sortir en mer.»

L’Acadie Nouvelle a tenté de joindre Thai Union, mais l’entreprise n’a pas encore répondu à nos sollicitations.