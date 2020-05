Lamèque critique l’embauche du nouveau directeur des bibliothèques

La Ville de Lamèque lance un mouvement municipal contestant l’embauche du nouveau directeur du Service des bibliothèques publiques du N.-B., Kevin Cormier. Dans une lettre récemment adressée au premier ministre Blaine Higgs, le maire Jules Haché parle d’un «choix dangereux» d’engager une personne ne possédant pas les qualifications requises pour ce poste.

Le dirigeant lamèquois a également envoyé une copie de cette lettre aux autres municipalités membres du réseau et à diverses organisations francophones de la province. Il souhaite ainsi obtenir un appui massif qui parviendrait à faire changer d’avis le gouvernement Higgs.

Le processus d’embauche de M. Cormier avait été vivement dénoncé par celle qui occupait cette position auparavant, Sylvie Nadeau. En début de semaine, elle a essuyé un refus d’instaurer une enquête indépendante de la part de Fredericton.

M. Cormier a étudié le pilotage à Moncton et a suivi un programme de gestion de l’Université d’York à Toronto. Ses expériences professionnelles comprennent des postes de gestionnaire, dont certaines liées au marketing et à la publicité.

Lors de l’appel de mise en candidature, le ministère de l’Éducation postsecondaire recherchait un candidat possédant une maîtrise en bibliothéconomie ou en sciences de l’information ainsi que huit ans d’expérience, dont au moins trois en gestion, ou des équivalences.

«Choisir quelqu’un sans détenir les qualifications requises peut être très dangereux, a indiqué M. Haché pour expliquer son geste qu’il va apporter à la prochaine réunion du Forum des maires de la Péninsule acadienne. Nous trouvons très préoccupant qu’on ne respecte pas les exigences demandées dans l’embauche d’un haut fonctionnaire à Fredericton. Il y avait toute une procédure à suivre afin d’embaucher une personne hautement qualifiée, mais quelqu’un a enlevé certaines sections pour permettre à n’importe qui de poser sa candidature. C’est comme si on avait voulu donner un job à quelqu’un.»

Le maire de Lamèque demande aux autres municipalités qui possèdent des bibliothèques publiques d’appuyer sa démarche, afin «de ne pas s’en faire passer une p’tite vite», craint-il.

Déjà, la Ville de Shippagan est allée de l’avant, confirme la mairesse Anita Savoie Robichaud.

«Nous n’avons rien contre la personne, mais sa formation est inadéquate. C’est quelqu’un qui ne connaît pas du tout le réseau des bibliothèques publiques, alors que nous avons su que le gouvernement avait en main une dizaine de candidats répondant aux qualifications», a-t-elle mentionné.

En fait, l’inquiétude grandit chez l’élu de Lamèque si l’on considère que le gouvernement Higgs devra bientôt trouver un remplaçant au PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, qui rend sa retraite à l’automne.

«Nous demandons au premier ministre d’intervenir et on espère que la pression des municipalités va le convaincre, car ce sont des gestes dangereux. Qu’est-ce qui nous dit que les mêmes principes ne seront pas utilisés pour le prochain PDG de Vitalité? Prendra-t-on un gestionnaire qui n’a aucune idée des besoins spécifiques en santé? Personne ne sait où ça va nous mener et nous sommes inquiets», fait part Jules Haché.

Le directeur général de l’Association francophone des municipalités du N.-B., Frédérick Dion, a signifié ne pas avoir encore reçu la lettre du maire de Lamèque.

«Nous sommes au courant du cas qui a été très médiatisé. Le processus d’embauche soulève certainement des questions», a-t-il commenté.

Le réseau compte un bureau provincial, cinq bureaux régionaux, 52 bibliothèques publiques, 11 bibliothèques publiques scolaires, une succursale virtuelle ainsi qu’un service provincial de livres par la poste et de livres sonores. Au Nouveau-Brunswick, les services de bibliothèques publiques sont offerts dans le cadre d’un partenariat entre le gouvernement provincial et les municipalités participantes, et ils sont régis en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.