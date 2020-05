Camp d’itinérants démantelé à Moncton: «Ils doivent aimer jouer à la cachette»

Le camp d’itinérants situé près du chemin de fer qui traverse le centre-ville de Moncton a été démantelé, jeudi et vendredi. Ses résidents, dépités et déçus, vont tout simplement s’installer ailleurs.

«Comment je me sens? Je suis vraiment déçu», affirme Scott.

Cet itinérant bardasse dans ses chariots d’épicerie pleins de sacs de bouteilles vides, vendredi avant-midi.

Triste mais résigné, il regarde des employés de la Municipalité démanteler son abri, situé dans l’ombre d’un édifice de brique, entre le chemin de fer et la rue Main.

Des policiers de la GRC montent la garde pendant que des paysagistes vêtus de gilets fluorescents s’affairent à couper et broyer des arbres.

Scott s’est installé là l’été dernier. «On avait construit ça pour que ce soit assez chaud pour y dormir l’hiver. Ce n’était pas très grand, mais on pouvait être trois ou quatre personnes à la fois.»

Il va maintenant prendre ses chariots, ses quelques possessions et partir en quête d’un nouveau site.

«Je dormais ici on and off. Je vais trouver un autre endroit où aller m’installer», raconte-t-il calmement.

Il commence à avoir l’habitude de devoir déplacer ses affaires. L’été dernier, il habitait dans un important campement situé en périphérie du centre-ville –baptisé «Tent City»– avant de s’établir près de la Main.

Selon lui, la Municipalité ne règle rien en continuant de démanteler les camps d’itinérants, puisque ces derniers finissent toujours par repousser ailleurs en ville.

«Ils doivent aimer jouer à la cachette. C’est un peu comme un chat et des souris. Ils nous forcent à nous déplacer et nous, on va ailleurs. Et parfois, on se retrouve près des résidences, ça force les gens à être en contact avec des itinérants.»

Scott n’a pas du tout l’intention d’aller dans l’un des deux refuges pour itinérants de Moncton. Il a tenté l’expérience par le passé et a fait une croix là-dessus.

«Ce n’est pas les règles qui me dérangent, c’est les abus. J’ai été agressé à plusieurs reprises par un gars. Ce n’est qu’à la troisième agression qu’ils l’ont expulsé…et ce n’était même pas pour de bon, juste temporairement.»

Pendant que nous jasons avec lui, un autre résident du camp arrive et apprend que son abri est en train d’être démantelé. Il est maigre et vêtu de vêtements déchirés à travers desquels on peut entrevoir le nom «JESUS» tatoué à grosses lettres sur son torse.

Confus, il peine à comprendre ce qui se passe. Il explique à un policier qu’il arrive de l’hôpital. «Il m’est arrivé quelque chose», dit-il vaguement avant d’aller chercher ses affaires.

À quelques mètres, un autre homme maugrée et lâche quelques sacres en tentant d’étendre une énorme toile bleue pour la faire sécher.

Il est agité. Avec agressivité, il nous crie qu’il ne veut absolument pas qu’on le prenne en photo. Il accepte malgré tout de nous parler.

«L’autre jour, il y a un journaliste qui est venu ici. Je lui ai dit de ne pas me photographier. Il m’a dit qu’il avait le droit de le faire. Je lui ai dit que j’allais l’assommer avec un coup», dit-il en mimant un coup de marteau.

Cet itinérant –qui ne veut pas non plus donner son nom – explique qu’il restait dans ce campement depuis août dernier. «Je ne suis pas inquiet, je vais aller ailleurs.»

Va-t-il aller dormir dans un refuge?

«Es-tu fou? Ils ne respectent même pas leurs propres règles. Ils disent que c’est “humide” et qu’on peut arriver après avoir bu, mais ce n’est pas vrai. Je suis alcoolique, moi!»