Foresterie: après la pandémie, les feux

Les effets collatéraux de la première vague de COVID-19 n’ont pas frappé de plein fouet l’industrie forestière. Mais voilà qu’une autre menace se pointe le bout du nez; les feux de forêt. L’Acadie Nouvelle a fait le point avec Mike Légère, de Forêt NB.

«On roule plus ou moins comme à la normale. (…) En général, l’industrie s’en tire bien, mais il y a quelques joueurs qui ont eu un peu plus de difficulté.»

Voilà comment le directeur de Forêt NB, Mike Légère, décrit la situation actuelle dans l’industrie forestière néo-brunswickoise.

Il affirme que très peu de travailleurs ont été mis à pied, entre autres parce que le secteur a été désigné comme essentiel par le gouvernement provincial.

Ce porte-parole du principal groupe d’intérêt de l’industrie rapporte que la COVID-19 a tout de même eu des impacts.

Bois d’oeuvre: les commandes (temporairement) à sec

Dès le début de la pandémie en Amérique du Nord, au mois de mars, une pression à la baisse sur la demande de bois d’oeuvre aux États-Unis s’est fait sentir.

Comme notre voisin du sud est de loin le plus important marché pour les producteurs forestiers du Nouveau-Brunswick, ce ralentissement a rapidement eu des impacts chez nous.

«Il n’y avait pas de commandes pour le bois et le prix descendait lentement. Et ça inquiétait un peu les usines, parce que leur stock était à la hausse. Les cours étaient pleines de bois rond et il y avait aussi beaucoup de réserve de bois transformé. Ça affectait leur flux de trésorerie», raconte Mike Légère.

Comme plusieurs joueurs de l’industrie néo-brunswickoise sont intimement liés, un effet domino était à craindre en cas de ralentissement majeur de la production de bois d’oeuvre.

Par exemple, lorsque les arbres sont transformés en planches dans les scieries, cela produit également des copeaux de bois. Ces copeaux peuvent ensuite être utilisés par des usines de pâtes et papiers.

«C’est toute une chaîne d’approvisionnement. C’est ce qui est inquiétant, si une pièce dans la chaîne d’approvisionnement tombe, ça va tout affecter.»

Il rapporte cependant que les Américains ont recommencé à passer des commandes de bois d’oeuvre en avril. Cela a fait monter les prix et ç’a eu un effet de désengorgement dans l’industrie, explique-t-il.

«C’est comme si un tuyau bouché avait été débouché.»

Forte demande pour la pâte de bois résineux

Les scieries de bois d’oeuvre ne sont pas les seules à avoir ressenti l’impact de la COVID-19.

Les commandes de palettes de bois (qui servent à transporter la marchandise) ont été grandement affectées, selon M. Légère. Cela s’explique par la fermeture de nombreux magasins.

La demande pour la pâte à dissoudre, qui est utilisée dans la fabrication de textiles, a elle aussi chuté.

«C’est très populaire en Asie. Mais avec la pandémie, il y a moins de gens qui achètent du linge. (…) Les usines qui produisent ça ont souffert un peu.»

Pendant ce temps, la demande pour d’autres produits dérivés a augmenté, ce qui a donné un coup de pouce à certains transformateurs néo-brunswickois.

Des usines qui produisent de la pâte de bois résineux –qui sert entre autres à faire du papier de toilette, des produits hygiéniques et des masques– s’en sont bien tiré.

«Les marchés pour ça étaient bons, parce qu’il y avait de la demande. De plus, le marché était bon pour le carton utilisé pour faire des boîtes, parce que le commerce en ligne était à la hausse.»

Les feux de forêt: comme «du sel dans une blessure»

Mike Légère affirme qu’il va suivre de près deux dossiers majeurs au cours des prochains mois.

Il y a tout d’abord la reprise économique aux États-Unis, le plus important marché des producteurs néo-brunswickois.

Si elle est plus lente que prévu, l’impact sur l’industrie forestière risque d’être assez important.

Plus près de chez nous, il y a la question des feux de forêt.

Au cours des derniers jours, un important brasier de plusieurs centaines d’hectares s’est déclaré dans la région de Blackville.

Avec le temps chaud et sec, Mike Légère craint que les feux se multiplient dans la province.

«C’est comme si tu mets du sel dans une blessure. On n’avait pas besoin de ça maintenant. On est chanceux au Nouveau-Brunswick, ça fait environ 25 ans qu’il n’y a pas eu de feu de forêt majeur.»

Évidemment, les feux détruisent la matière première dont ne peut se passer l’industrie. Mais ce n’est pas tout.

En ce moment, des insecticides sont pulvérisés afin de lutter contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette, une espèce destructrice.

«Les avions que l’on utilise pour faire de l’épandage pour contrôler la tordeuse des bourgeons, il faudra qu’on les retire de ce projet pour combattre les feux.»

De plus, dit-il, des équipes sont à pied d’oeuvre sur le terrain depuis environ trois semaines afin de planter des arbres et de faire de l’éclaircissage. Les feux risquent de compliquer leur travail.

«Lorsqu’il y a des feux de forêt, il faut réaffecter les travailleurs de la sylviculture à la lutte aux incendies. Les producteurs ont une petite fenêtre pour planter des arbres, il faut que ce soit fait pendant une période donnée.»