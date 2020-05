Un travailleur de foyer de soins atteint de la COVID-19

Un travailleur de la santé atteint de la COVID-19 dans la zone 5 a oeuvré dans un foyer de soins spéciaux.

La Santé publique du Nouveau-Brunswick a recensé deux nouveaux cas de la maladie respiratoire causée par le coronavirus, vendredi, dans la grande région de Campbellton.

Selon la médecin-hygiéniste en chef, l’un de ces cas est «malheureusement» une personne dans la trentaine qui a travaillé dans un foyer de soins spéciaux de la région.

«Les mesures que la Santé publique prend actuellement consistent à tester rapidement cette installation en particulier», a indiqué Dre Jennifer Russell.

Les autorités n’ont pas dévoilé le nom de l’établissement ou sa localité, mais l’Acadie Nouvelle a pu confirmer de façon indépendante qu’il s’agit du Manoir de la Vallée, un foyer de soins spéciaux de 39 lits situé à Atholville.

«Le plan, c’est de tester tout le monde et d’isoler chaque patient pendant qu’on fait le dépistage», a expliqué Dre Russell.

«Nous avons découvert le cas positif (jeudi) soir et aujourd’hui c’est presque tout fini pour le foyer de soins au niveau du dépistage et pour isoler chaque patient», a-t-elle dit, vendredi après-midi.

La COVID-19 n’a fait aucune victime au Nouveau-Brunswick depuis le début de la pandémie. Ailleurs au pays, c’est toutefois dans les foyers de soins que les pires conséquences se sont produites.

Le deuxième nouveau cas en date de vendredi est une personne âgée de la soixante.

Le Nouveau-Brunswick compte huit cas actifs de la COVID-19, tous dans la zone 5 et tous reliés au médecin de Campbellton qui ne s’est pas isolé à son retour d’un voyage non essentiel au Québec.

Deux des cas annoncés plus tôt cette semaine sont à l’unité des soins intensifs.

Un troisième travailleur de la santé fait partie des personnes atteintes de la COVID-19 en plus du médecin de Campbellton et de l’employé du Manoir de la Vallée.

La Santé publique continue à retracer les contacts étroits de ce médecin et des sept autres personnes qui ont été infectées.

Même si tous les cas détectés jusqu’ici sont dans la zone 5, il est encore beaucoup trop tôt pour affirmer que l’éclosion a été contenue dans la grande région de Campbellton, selon la médecin-hygiéniste en chef.

«Nous savons, grâce à notre recherche de contacts des cas actuels dans la zone 5, que les personnes vivant en dehors de cette région se trouvent dans le cercle de transmission», a déclaré Dre Russell.

«Cette grappe pourrait facilement s’étendre à d’autres régions du Nouveau-Brunswick si nous ne travaillons pas ensemble.»

Les autorités demandent à la population vivant à l’extérieur de la zone 5 de limiter leur voyage dans la grande région de Campbellton à des visites essentielles.

Manoir de la Vallée: «On est sécuritaire», rassure le propriétaire

Le Manoir de la Vallée d’Atholville appartient au groupe LOKIA, une compagnie qui possède onze résidences similaires, six au Nouveau-Brunswick et cinq au Québec.

Son propriétaire, le Dr Guy Tremblay, n’en est pas à sa première rencontre avec la COVID-19. Le virus s’est en effet infiltré à l’intérieur de deux de ses établissements québécois, et il a laissé sa trace. Une vingtaine de décès jusqu’ici.

«On est chanceux, on n’a pas de résident atteint pour l’instant dans notre foyer d’Atholville, seulement un membre de notre personnel qui a été en contact avec celui qui semble avoir importé le virus. Cet employé a évidemment été retiré du travail», confirme le Dr Tremblay.

Pour le moment, rien n’indique qu’une propagation ait eu lieu au foyer et que la santé des résidents soit compromise. N’empêche, la situation demeure inquiétante à ses yeux.

«Pour être franc, ce qui me fait le plus peur pour le moment, c’est que mes employés prennent peur à cause de la situation et qu’ils quittent le bateau, comme ça s’est déjà vu ailleurs au Québec.

Si ça survenait, on risquerait de tomber en bris de service, de ne pas avoir assez de personnel pour assurer un service adéquat, et on veut éviter ça à tout prix.»

«Les ressources humaines à ce moment-ci, c’est notre gros casse-tête, surtout que c’est un domaine où la demande est déjà grande», souligne M. Tremblay, notant que deux employés ont d’ailleurs refusé de rentrer à la suite de l’annonce du cas positif.

Celui-ci tente toutefois de se faire rassurant – tant auprès des employés que des résidents et leur famille – sur les risques de contracter la COVID-19 dans le foyer restigouchois. Il va même jusqu’à inviter les gens à déposer leur CV, question de donner un coup de main pendant cette crise.

Depuis l’annonce de ce cas au Manoir, les employés ont été testés et les clients ont été mis en confinement préventif. Les contacts sont réduits afin de minimiser les risques de diffusion du virus.

«On est sécuritaire», soutient le propriétaire.