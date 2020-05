Un homme recherché arrêté à Sainte-Marie-de-Kent

La GRC a procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 47 ans, de Notre-Dame, qui était recherché en vertu d’un mandat d’arrestation fédéral.

Le 15 mai, un mandat d’arrestation a été lancé contre Marc-Joseph Pellerin, car il avait contrevenu aux conditions de sa mise en liberté.

Le 28 mai, vers 14h50, des policies ont tenté d’intercepter un véhicule sur le chemin Murray, à Saint-Antoine, car on croyait que Marc-Joseph Pellerin en était le conducteur. Il ne s’est pas arrêté et, peu de temps après, le véhicule a été retrouvé sur le chemin Murray, abandonné, et le conducteur s’était réfugié dans les bois. Un portefeuille appartenant à M. Pellerin a été trouvé près du véhicule.

L’homme aurait volé deux autres véhicules dans ces tentatives d’échapper à la police.

Peu après 18h30, la police a été informée qu’une sortie de route avait eu lieu à Sainte-Marie-de-Kent. Il s’agissait d’un véhicule qui avait été volé.

Le fuyard a été arrêté sans incident dans une résidence située à proximité.

Le 29 mai, il a comparu par téléphone et a été accusé de fuite de la police. Il a été mis en garde à vue et comparaîtra en cour provinciale à Moncton le 1er juin.

L’enquête se poursuit.