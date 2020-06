Grand-Sault: la COVID-19 engendre un manque à gagner de 500 000$

La pandémie de COVID-19 pourrait occasionner un manque à gagner d’un demi-million de dollars pour la municipalité de Grand-Sault.

Le maire Marcel Deschênes a indiqué à l’Acadie Nouvelle que la fermeture depuis le mois de mars de plusieurs installations municipales a privé Grand-Sault de revenus considérables.

Ce dernier a cité en exemple les pertes de revenus qui découlent de la fermeture du Centre E. et P. Sénéchal.

«La glace intérieure qui était louée jusqu’au printemps, la salle d’entraînement qui n’est plus utilisée et des locations de salles qui ne peuvent plus être faites, tout ça prive la municipalité de sommes d’argent importantes en plus de la COVID-19 qui a occasionné quelques dépenses supplémentaires», a précisé le maire Deschênes.

La fermeture jusqu’à nouvel ordre du camping Chutes et gorge, dont le carnet de réservations était surtout constitué de touristes québécois et ontariens dont l’accès au Nouveau-Brunswick est toujours interdit, contribue également à ce manque à gagner.

«Nous allons travailler d’ici la fin de l’année afin de rétablir la situation financière de la municipalité et d’éviter un déficit, comme ce fut le cas au cours des 14 dernières années à Grand-Sault», a indiqué le maire Deschênes.

Celui-ci assure que l’administration municipale n’entend pas sabrer les services directs offerts aux citoyens afin de rétablir la situation financière de la municipalité.

L’édifice municipal de Grand-Sault sera d’ailleurs de nouveau accessible aux citoyens à partir de lundi matin prochain.

Le camp d’été Frolic, le Centre La Rochelle, le camping Chutes et gorge, le centre d’interprétation et la boutique du Centre touristique Malobiannah de même que la piste de marche et le gymnase du centre E. et P. Sénéchal demeurent demeurent toutefois fermé jusqu’à nouvel ordre.