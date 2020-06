Accouchement réussi… dans une ambulance!

Les ambulancières paramédicales Cynthia Fournier et Jessica Savoie sont allées rendre une petite visite à Adam, dans les bras de sa mère Sara-Anne Chiasson et de l’heureux papa Marc-Antoine Gionet. – Gracieuseté

C’est déjà assez stressant comme ça de savoir que l’on va accoucher pendant la pandémie de la COVID-19, imaginez quand ça arrive dans une ambulance, sur le bord de la route, près de Grande-Anse!

Grâce au sang-froid et aux compétences de deux ambulancières paramédicales, Adam est venu au monde dans des circonstances hors du commun, à 3h05, dans la nuit de samedi à dimanche.

Ce garçon de 8 livres et 11 onces ne le sait pas encore, mais plus tard, il pourra remercier Jessica Savoie et Cynthia Fournier d’avoir aidé sa maman, Sara-Anne Chiasson, à donner naissance au deuxième enfant de la famille.

Cette merveilleuse histoire a débuté samedi, alors que Sara-Anne et son conjoint, Marc-Antoine Gionet, se sont d’abord rendus subir une évaluation à Bathurst parce qu’elle avait des contractions aux 10 minutes.

«J’en étais à ma 40e semaine de grossesse. En fait, ma date d’accouchement était prévue le 29 mai. À Bathurst, notre médecin a déterminé qu’il s’agissait de faux travail, même si mon col était dilaté de 4 centimètres. Elle nous a retournés à la maison», raconte la maman, la voix encore enrouée d’avoir crié de douleurs pendant le travail.

Dans la soirée, les contractions se sont rapprochées aux cinq minutes et sont devenues plus intenses.

«Je suis quelqu’un de têtu, raconte Sara-Anne en riant, de sa chambre d’hôpital de Bathurst. Je ne voulais pas retourner à Bathurst tout de suite tant que je n’étais pas sûre et certaine.»

Vers 1h, la maman ne dormait pas encore. C’est alors que les eaux ont crevé. Les contractions aux quatre minutes ne lui donnaient pas de répit. Marc-Antoine est alors allé chercher sa belle-mère pour garder Audrée-Anne qui dormait à poings fermés dans leur maison de Village Blanchard.

«Quand ma mère m’a vue en douleurs, elle a appelé l’ambulance, même si je ne voulais pas. Je voulais faire ma “tough”», poursuit l’heureuse maman.

Les ambulancières sont arrivées en moins de 20 minutes. Quand elles ont constaté l’état de Sara-Anne, elles ont fait ni une ni deux et l’ont immédiatement montée à l’arrière du véhicule d’urgence.

«Quand elles m’ont vue, elles croyaient que j’allais accoucher sur le sofa chez nous. J’ai réussi à me lever avec leur aide pour monter dans l’ambulance. Mes contractions étaient aux deux minutes. On a décollé, mon chum nous suivait en auto. C’était intense, je criais, je hurlais, je n’étais pas capable de garder mon calme», poursuit-elle.

À Grande-Anse, les ambulancières n’ont plus le choix. Jessica dit à Cynthia de se tasser sur le bord de la route parce qu’elle voyait la tête du nouveau-né.

«Jessica m’a dit qu’il fallait que j’accouche maintenant. Mon chum est venu me trouver et j’ai poussé. Moins d’un quart d’heure plus tard, Adam était dans mes bras», continue la jeune mère.

À l’Hôpital régional Chaleur de Bathurst, les médecins ont vu à ce que tout le monde aille bien. Les deux paramédicales, portant le masque, ont pu rendre une petite visite au couple.

«Elles ont accompli un travail remarquable. Quand je pense à elles, je deviens très émue. Ces deux personnes ont changé ma vie. Tout s’est bien passé, le bébé est en pleine forme et nous aussi. J’ai hâte de présenter Adam à sa petite sœur», affirme la maman comblée.

Depuis l’heureux événement, le couple n’a pas eu droit à des visites, pandémie oblige.

«On en profite juste nous trois. On se remet de toutes nos émotions. Je suis encore plus reconnaissante de ce que Jessica et Cynthia ont fait pour nous, car j’ai un frère qui est ambulancier paramédical. Ils sont de bons amis et ça les rend encore plus proches de moi», se réjouit Sara-Anne, qui n’attendait que la permission des médecins pour quitter l’hôpital, lundi.