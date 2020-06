COVID-19: 20% de la population de la zone 5 a été testé

On respire un peu plus aisément dans la zone 5 (Restigouche) en ce début de semaine. La Santé publique n’avait en effet aucun nouveau de la COVID-19 à rapporter dans la province lundi.

Après une semaine forte mouvementée et forte en émotions, tout le monde retenait sa respiration dans la zone 5. Compte tenu de la quantité massive de tests de dépistage effectués depuis vendredi, plusieurs s’attendaient en effet à voir le nombre de cas grimper de façon importante. Mais ce n’est pas le cas. La journée aura plutôt brisé la séquence de six journées consécutives avec au moins un cas de COVID-19 détectée.

L’appel au dépistage lancé de concert par la Santé publique et le Réseau de santé Vitalité a été entendu haut et fort par la population. En tout, on parle d’un total de 5024 tests effectués depuis vendredi. Quelque 4600 tests ont été réalisés dans les deux centres improvisés de dépistage (Centre civique de Campbellton et Palais des glaces de Dalhousie) et un peu plus de 400 à celui dédié au personnel de l’Hôpital régional de Campbellton.

Comme la zone 5 comporte environ 25 000 personnes, c’est donc un Restigouchois sur cinq qui a répondu à l’appel de la Santé publique et du Réseau de santé Vitalité.

«J’ai vérifié les chiffres à quatre reprises tellement j’avais de la difficulté à y croire. C’est vraiment énorme. La réponse des gens du Restigouche a été tout simplement incroyable», clame le PDG de Vitalité, Gilles Lanteigne.

Selon son propre aveu, l’objectif du réseau était ambitieux, soit réaliser environ 500 tests par jours de vendredi à dimanche. La réponse de la population a toutefois été sans précédent.

Selon M. Lanteigne, ne pas avoir de nouveaux cas à déclarer à la suite d’une telle réponse a quelque chose de rassurant.

«L’échantillonnage est très représentatif. Nous n’avons pas encore tous les résultats – car on parle d’un très grand nombre de tests réalisés et devant être traités –, mais ce que nous avons jusqu’ici a de quoi nous rassurer et rassurer la population. Ça nous dit que la contamination ne semble pas s’être propagée à la communauté de façon massive, ce qui est une excellente nouvelle compte tenu du grand nombre de personnes entrées en contact direct avec les premiers cas», exprime le PDG.

S’il est trop tôt pour déclarer l’éclosion circonscrite, il avoue que le progrès est impressionnant, tout comme la discipline des Restigouchois. Il prévient néanmoins que le risque demeure bien réel dans la zone 5 et qu’il ne faut surtout pas baisser la garde.

«Les tests de dépistage valent pour le moment où ils ont été effectués. Si on est trouvé négatif une journée, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas attraper le virus ensuite. Il faut rester vigilant les jours suivants», souligne-t-il, notant que les deux prochaines semaines seront déterminantes.

Cette campagne de dépistage qui touche une région sanitaire entière demeure néanmoins un test important, tant pour la Santé publique que pour Vitalité. S’il admet qu’il serait difficilement réaliste de faire de même dans une région urbaine plus peuplée – comme Moncton, Fredericton ou Saint-Jean –, M. Lanteigne concède qu’il s’agit d’un premier test concluant pour ce qui est de la mise en place d’une campagne de dépistage massive.

Déconfinement et urgence

Pour le moment, la zone 5 demeure en phase de déconfinement «Orange». Le service d’urgence de l’Hôpital régional de Campbellton, fermé la semaine dernière par mesure préventive (foyer de l’éclosion), le demeure jusqu’à avis contraire.

«On va réévaluer la situation mardi. Il faut prendre certaines décisions en ce qui a trait à l’isolation du personnel selon leur degré de contact avec le virus. On doit regarder attentivement qui a été en contact avec les personnes infectées, quelle est la nature du contact, quand il s’est produit. Si on a suffisamment de personnel, on va rouvrir les services. Sinon, on saura mieux jusqu’à quand il faut attendre», a souligné le PDG, qui précise échafauder plusieurs scénarios.

Cas hospitalisés

Cette bonne nouvelle survient après une semaine particulièrement éprouvante pour les résidents de la région.

En tout, 12 cas ont été découverts en l’espace de quelques jours, tous liés au même foyer de contamination, un professionnel de la santé ne s’étant pas auto-isolé à la suite d’un voyage à l’extérieur de la province. De ce nombre, quatre sont hospitalisés et l’un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs.

Ce qui retient néanmoins particulièrement l’attention depuis quelques jours, c’est qu’un employé et quatre résidents du Manoir de la Vallée d’Atholville ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Tous les autres résidents ont récemment subi un test de dépistage. Tous sont négatifs.

«On est déçu d’avoir des cas, disons qu’on s’en serait bien passé. Mais c’est vraiment un soulagement de savoir que nous n’en avons pas de supplémentaire, que ça semble avoir été contenu», soutient le propriétaire de l’établissement, le Dr Guy Tremblay.

Son problème pour le moment, c’est la perte au niveau de la main-d’œuvre. Sur 29 employés, une dizaine ont quitté depuis l’annonce des cas, des absences surtout motivées par la crainte de contracter le virus.

«Mais heureusement, on a un bon soutien de la part de la Santé publique, du ministère de la Santé et de l’extramural.»

Kedgwick en Jaune

Depuis le début de l’éclosion, un flou a persisté quant au sort réservé à la communauté de Kedgwick. Après plusieurs revirements de situation, la réponse est finalement tombée: celle-ci doit suivre la phase de déconfinement de la zone 4, soit la phase Jaune.

À Kedgwick, on se réjouit de ne pas reculer. On craint toutefois l’arrivée d’un faux sentiment de sécurité.

«On est soulagé pour nos commerces et nos services, car ils pourront continuer leur déconfinement. Mais ça ne veut pas dire qu’il faille baisser notre garde pour autant. Il ne faut pas oublier que Campbellton, c’est notre voisin immédiat et qu’il y a là une éclosion. Beaucoup de gens d’ici y travaillent et y magasinent, alors ce que je demande à ma population c’est de redoubler de prudence», exprime la mairesse de l’endroit, Janice Savoie.