COVID-19: tout ce que vous devez savoir lundi matin

Même si la propagation de la COVID-19 semble ralentir au pays, le nombre de cas recensé depuis le début de la crise atteint maintenant plus de 90 000 alors que le total des décès a franchi le cap des 7000 au cours de la fin de semaine.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de dimanche à lundi, le nombre de cas au pays s’élève à 90 918. Il s’agit d’une hausse de 6219 par rapport à sept jours plus tôt (7,3%).

Des cas répertoriés, 53,7% sont considérés comme guéris. Lundi dernier, ce taux s’élevait à 51,9%

Le nombre de décès atteint maintenant 7295, en hausse de 871 par rapport à vendredi soir (13,6%).

Le taux de mortalité au coronavirus au pays s’élève maintenant à 8% (contre 4,3% dans les province de l’Atlantique).

Parlant de l’Atlantique, le nombre de cas s’élève maintenant à 1476 dans les quatre provinces les plus à l’Est du pays. Le coronavirus y a fait 63 morts et 30 cas sont considérés comme actifs (dont 12 au Nouveau-Brunswick).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 6,29 millions de cas d’infection (soit près de 800 000 de plus qu’il y a sept jours) et de 374 000 morts (en hausse de 27 000 par rapport à lundi dernier)..

Le site dénombre maintenant 1,837 million d’infectés aux États-Unis, dont 106 000 morts.

Les autorités sanitaires croient toutefois que ce nombre est beaucoup plus élevé en raison du nombre de personnes qui sont décédées à la maison sans avoir subi de test de dépistage au préalable.

À lire

Trois nouveaux cas de COVID-19 dans un foyer de soins d’Atholville

Frontière entre le N.-B. et le Québec: des assouplissements réclamés

Reprise des cours sous haute surveillance au CCNB

Trump et la Chine: les marchés prennent du mieux

Les marchés européens et asiatiques ont pris du mieux lundi, quand le président Donald Trump a évité de relancer une guerre commerciale avec la Chine.

En début de séance en Europe, le CAC français avançait de 1% et le FTSE 100 britannique de 0,8%. La bourse allemande était fermée pour un congé.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 reculaient de 0,2%.

En Asie, le Hang Seng a bondi de 3,4% à Hong Kong et la bourse de Shanghaï de 2,2%.

Le Nikkei 225 a pris 0,8% à Tokyo, la bourse australienne 1,1% et le Kospi 1,7% en Corée du Sud.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a perdu 19 cents US à 35,30 $US le baril.

18 résidents d’un établissement ontarien ont dû être hospitalisés

La région de York dit que 18 résidents d’un établissement de soins de longue durée aux prises avec une éclosion de COVID-19 ont été envoyés à l’hôpital samedi soir.

Les données provinciales montrent que 80 résidents et 20 employés ont été déclarés positifs pour le nouveau coronavirus et une dizaine d’entre eux sont décédés à l’établissement Woodbridge Vista Care Community.

Le syndicat des soins de santé représentant les travailleurs de première ligne de l’établissement a déclaré que les travailleurs se plaignaient des conditions régnant à cet endroit.

Le SEIU Healthcare a exhorté le gouvernement ontarien à prendre le contrôle de l’établissement de soins, de la même manière qu’il l’a fait dans les centres privés où les militaires sont intervenus.

L’Ontario a signalé dimanche 326 nouveaux cas de COVID-19 et 19 nouveaux décès liés au virus.

La province compte maintenant un total de 27 859 cas confirmés de COVID-19, dont 2266 décès et 21 810 cas marqués comme guéris.