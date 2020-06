Des centaines de Monctoniens genou à terre contre le racisme

Le point levé, masque sur le visage, Nellys Kalgora mène un cortège de près de 500 personnes dans le centre-ville de Moncton. Tous ont répondu à l’appel de l’adolescente, qui souhaitait appuyer le mouvement américain Black Lives Matter suite à la tragédie de Minneapolis.

Depuis que l’Afro-Américain George Floyd, 46 ans, est mort lundi à Minneapolis aux mains d’un policier blanc, des émeutes ont éclaté dans plusieurs villes américaines sur fond de tension raciale.

La cause a connu un retentissement jusqu’à Moncton, où une marche de solidarité est partie du parc Victoria lundi après-midi.

«Il est important de se serrer les coudes et de soutenir pacifiquement ceux qui luttent actuellement pour la justice aux États-Unis et au Canada. Absolument aucune violence ne sera tolérée. Veuillez porter un masque à moins que vous ne le puissiez pas pour des raisons de santé», avaient prévenu les organisateurs.

Leur mot d’ordre a été largement respecté. La grande majorité des participants sont venus masqués, mais il leur a été difficile de respecter la distanciation sociale en tout temps.

Après une série de discours et une minute de silence à la mémoire des victimes de la brutalité policière et de l’intolérance, le groupe s’est mis en marche vers hôtel de ville. «Black lives matter» (la vie des Noirs compte) et «No justice no peace» (pas de justice pas de paix) ont scandé les manifestants pour clamer leur indignation, soutenue par les klaxons des automobiles.

«La valeur de la vie humaine n’est pas basée sur la couleur de peau», «We can’t breathe», «Le silence nous rend complices», pouvait-on lire sur les pancartes.

Un seul incident aura été à déplorer. Alors que le cortège arrivait au coin des rues Weldon et Gordon, un individu perché depuis son balcon s’est mis à lancer des oeufs en direction des manifestants avant de proférer des insultes.

L’instigatrice de la marche, la jeune Nellys Kalgora, est une élève de 12e année à l’école l’Odyssée. Elle se dit réconfortée par la tournure qu’a prise l’événement.

«J’avais peur que tout le monde ne suive pas les règles et je ne pouvais pas tout contrôler, mais ça s’est mieux passé que je ne l’espérais. Je ne pense pas que la colère soit nécessaire, je crois qu’il faut simplement parler fort pour être entendu», confie-t-elle.

«C’est un choc de voir qu’autant de gens étaient présents. Je suis reconnaissante envers la police pour avoir coopéré, je remercie la mairesse d’avoir montré son soutien. La couleur de peau ne nous définit pas!»

Si l’intégration est plus facile à Moncton qu’ailleurs, l’adolescente croit avoir été victime de racisme à plusieurs reprises depuis son arrivée.

«J’en ai fait l’expérience, lorsqu’on me suit dans le magasin pour me demander si j’ai payé mes choses, ou lorsque je suis avec un groupe d’amis et que les passants changent de trottoir», estime-t-elle.

Assia Hussein évoque quant à elle la grande difficulté qu’éprouvent les personnes de couleur à accéder à un logement.

«Ce n’est pas parce que le racisme ne se voit pas qu’il n’existe pas ici, souvent c’est très hypocrite, très insidieux», affirme celle qui s’est installée dans la région il y a douze ans.

Un peu plus loin, Mourad Badirou est venu militer pour davantage de sensibilisation aux différences culturelles.

«C’est formidable de voir des gens de différentes origines se rassembler pour la même cause. Il ne faut pas s’arrêter là, il faut davantage d’éducation, il faut que l’on cultive l’esprit de tolérance», lance-t-il.

Les organisateurs entendent descendre dans la rue à nouveau vendredi.