La tendance est au pouce vert

Des ruptures de stock de graines en magasins, une grande liste d’attente pour les parcelles du jardin communautaire Peter McKee à Moncton… Parmi les signes d’une multiplication des cultivateurs amateurs, s’ajoute le nombre de Passionnés de jardinage et d’autosuffisance alimentaire en Acadie, qui a doublé de mars à mai.

Parmi les 2500 membres de ce groupe Facebook, Jessica Bernier a tenu à partager son expérience de débutante, rendue possible grâce à son aménagement dans un duplex avec terrasse.

«J’imagine que tous ceux qui commencent le jardinage éprouvent une satisfaction quand tout à coup, après avoir planté une graine, pouf! Ils ont un végétal qui leur donne des légumes, rit la Dieppoise. Je trouve ça très gratifiant.»

La professionnelle en marketing de 28 ans a pour l’instant vu sortir de terre des petits semis seulement. Elle a planté ses graines à la fin de mars et au début d’avril, au plus fort des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19.

Vouloir manger bio

«Le confinement a aidé, témoigne-t-elle. Je pouvais travailler de la maison et surveiller mes semences.»

Dans son petit espace, Mme Bernier cultive une grande diversité de plantes: des oignons, des carottes, du chou frisé, de la roquette, de la menthe, du basilic, du thym, de l’origan, du romarin, de l’aneth, des tomates, du piment et même des fleurs comestibles.

«C’est ma mère qui m’a transmis le goût du jardinage, se souvient-elle. Nous avions un potager en arrière de chez nous, à Verret près d’Edmundston, et surtout l’amour de la cuisine et des bons aliments.»

La fine cuisinière souhaite aussi manger bio, surtout depuis qu’elle a pris connaissance de sa maladie de Crohn (une inflammation chronique du système digestif).

«Une alimentation saine et sans produits toxiques est devenue essentielle pour moi. La meilleure façon de savoir que les légumes que je consomme sont clean est de les avoir faits pousser moi-même», s’exclame-t-elle.

Apprendre avec d’autres passionnés

Mme Bernier a investi environ 200$ en graines, terre et contenants pour ses débuts de jardinière. Elle raconte avoir effectué beaucoup de recherches, s’être constituée un agenda et avoir dessiné le plan de son jardin idéal. Elle avoue néanmoins avoir peur de voir ses plantes mourir.

«J’ai eu une crainte quand j’ai sorti mes laitues… Pendant deux jours, j’ai cru qu’elles n’allaient plus pousser, mais finalement elles semblent reprendre leur croissance, souffle-t-elle. C’est pour ça que je fais partie d’un groupe de jardinage sur Facebook. J’y obtiens des conseils. J’échange aussi des trucs avec une amie.»

Autre débutante, Mylène Thériault s’est fiée aux connaissances de sa grand-mère pour cultiver des légumes pour la première fois l’année dernière, en plus de ses lectures.

«Elle a élevé ma mère dans une ferme et était une grande jardinière, fait valoir l’habitante de Rang Saint-Georges dans la Péninsule acadienne. C’est d’après ses histoires que j’attends la dernière pleine lune de juin, c’est-à-dire la dernière gelée, avant de planter des patates.»

La trentenaire se félicite d’avoir obtenu une bonne première récolte en 2019: des tomates-cerises, des céleris, des concombres et des piments notamment. Elle a mangé ces aliments frais ou les a mis en conserves.

«Nous aimons bien la nature et nous mangeons beaucoup de légumes, alors au lieu d’en acheter, on a décidé d’en cultiver», explique-t-elle.

Son mari a construit pour cet usage une serre dont elle rêvait depuis quelques années. Elle a aménagé un jardin à proximité, dont elle a doublé la superficie cette année.

Soigner sa santé

«Ma ferme fait fureur, s’enorgueillit Mme Thériault. Depuis la pandémie de COVID-19, j’ai reçu beaucoup de messages avec des questions sur sa taille et son aménagement. Il y en a aussi qui voulait la prendre en photo et la visiter. Beaucoup sont partis pour faire des jardins, c’est très populaire! L’envie d’autosuffisance doit monter.»

La travailleuse autonome raconte passer deux heures par jour à désherber et arroser ses plantes. Elle affirme que cette activité la motive à se lever chaque matin et lui permet de se relaxer, de vider son esprit et, après avoir effectué une belle récolte à l’automne, de sentir un sentiment de fierté.

Une étude de 2017 publiée dans la revue Preventive Medicine Reports confirme les bienfaits du jardinage sur la santé mentale (contre la dépression, l’anxiété et les troubles de l’humeur). L’article affirme aussi que ce loisir est bénéfique à la santé physique et intellectuelle.

«À essayer!», s’exclame Mme Thériault.

Un succès pour les semences de l’ancienne Acadie

La technicienne au Musée acadien de l’Université de Moncton, Angèle Cormier, pense qu’elle vendra son stock de semences ancestrales comme les années précédentes. Son lieu de travail est pourtant fermé à cause de la pandémie de COVID-19.

«Vu que nous étions installés au restaurant Les Brumes du Coude au cours des dernières semaines, nous avons pu rejoindre un public différent», se réjouit-elle.

Mme Cormier souligne que la culture des graines anciennes est importante pour la conservation d’une diversité génétique dans les légumes, mais aussi pour la préservation d’une histoire.

«La sarriette ancienne d’Acadie, utilisée dans les fricots, est particulière, raconte-t-elle par exemple. Elle a un goût très fort et donne une certaine nostalgie aux Acadiens qui ont grandi avec elle.»

Ils doivent être nombreux… C’est à la fin des années 1800 que Jean Prudent Robichaud a reçu quelques graines de cette plante aromatique d’une femme autochtone selon le membre des Semences du patrimoine, Norbert Robichaud.

Quelques conseils aux débutants

La coordinatrice en jardinage du potager communautaire Peter McKee à Moncton, Alicia Clarkson, passe ses journées à cultiver 50 parcelles pour fournir en légumes le Dépôt alimentaire. Elle donne aussi régulièrement des conseils aux cultivateurs amateurs.

Voilà ceux à destination des débutants: