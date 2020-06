Les députés du Restigouche ne sont pas infectés

Les trois députés du nord du Nouveau-Brunswick en isolement depuis l’éclosion de COVID-19 dans la grande région de Campbellton ont tous été déclarés négatifs après un test de dépistage.

Guy Arseneault, Daniel Guitard et Gilles LePage ne sont pas atteints de la maladie respiratoire causée par le nouveau coronavirus, a indiqué le Parti libéral, lundi.

Les trois élus ont rapidement quitté l’Assemblée législative, la semaine dernière, afin d’aller s’isoler à domicile lorsque la nouvelle d’une éclosion dans leur région a fait surface.

«Ç’a été une décision personnelle de quitter Fredericton par respect pour mes collègues», raconte le député LePage de Restigouche-Ouest.

«On prenait déjà les mesures nécessaires entre nous autres (…) mais j’avais peur de propager (le virus) à travers toute la province.»

«On avait nos masques et on gardait nos six pieds de distance, mais on ne sait jamais», ajoute M. Arseneault de Campbellton-Dalhousie

En leur absence, les autres députés provinciaux ont décidé jeudi de suspendre les travaux de l’Assemblée jusqu’au 9 juin.

«Moi, je l’ai vu comme un geste de solidarité de la part de tous mes collègues, tous partis confondus», explique M. LePage en soulignant que si l’Assemblée avait continué à fonctionner, les trois députés du Nord n’auraient pas pu s’exprimer sur des sujets importants comme le projet de loi sur la vaccination obligatoire dans les écoles et les garderies éducatives.

Les trois politiciens en étaient tous à leur premier test de dépistage de la COVID-19. MM. LePage et Arseneault ont été testés vendredi dans leur région respective et ont reçu leurs résultats le lendemain. M. Guitard a été testé samedi et a reçu ses résultats dimanche.

«Moi et ma femme, on y est allés ensemble. J’étais un peu nerveux au commencement en pensant à tout ça, mais j’ai trouvé que c’était très simple. Ça ne m’a pas fait mal du tout. C’était trop vite pour faire mal», témoigne M. Arseneault.

«Il n’y a pas de raison que les gens aient des craintes d’être testés. Il n’y a aucune douleur. Ça prend trois secondes. C’est comme prendre deux Tylenol», assure M. Guitard de Restigouche-Chaleur.

Celui qui est aussi président de l’Assemblée n’était pas inquiet pour sa personne étant donné l’absence de contacts étroits récents entre lui et des gens de la zone 5. Il s’est cependant réjoui d’être en mesure de rassurer ceux qui l’ont fréquenté durant les derniers jours.

«J’étais confiant. Je n’avais aucun symptôme. J’attendais juste d’avoir les résultats pour rassurer mes collègues. Il y a des employés à Fredericton qui m’ont côtoyé pendant trois jours. Ils auraient pu avoir certaines petites inquiétudes», indique Daniel Guitard.

La circonscription de Guy Arseneault, qui est englobée complètement par la zone 5, est l’épicentre de l’éclosion de COVID-19 provoqué par un médecin qui a omis de s’isoler pour deux semaines après un voyage personnel au Québec et qui a continué à pratiquer dans la région.

Les douze cas actifs au Nouveau-Brunswick, y compris les cinq cas dans un foyer de soins d’Atholville, sont tous reliés à ce médecin.

Devant l’adversité, les gens de Campbellton-Dalhousie font preuve de beaucoup de résilience, note le député Arseneault.

«Il y a un peu de nervosité. Au commencement, c’était plus de la frustration, mais maintenant ça commence à changer. Avec les tests qui ont eu lieu, je pense que les gens sont très résilients. L’attitude maintenant, c’est d’aller de l’avant, affirme-t-il. Les gens sont prêts et déterminés à s’assurer que l’on sorte du bois, comme on dit.»

La Santé publique n’avait aucun nouveau cas de COVID-19 à rapporter, lundi, après avoir effectué 2290 tests de dépistage la veille.

Les députés se sont entendus la semaine dernière pour reprendre les travaux législatifs le 9 juin, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

«Jusqu’à maintenant, tout suit son cours normal. Je dirais qu’il n’y a pas de raison de ne pas être là le 9. Mais les choses peuvent changer très vite», indique Daniel Guitard.