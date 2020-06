L’été des étudiants postsecondaires chamboulé

Les étudiants postsecondaires ont fermé leurs cahiers il y a quelques semaines, pourtant plusieurs sont toujours angoissés. Pas facile de se trouver un emploi d’été ou un stage dans son domaine en ces temps de restrictions. Quatre Néo-Brunswickoises témoignent.

Ils devaient partir à l’étranger mettre en pratique leurs compétences, faire un stage d’observation, former des liens… mais la COVID-19 en aura décidé autrement.

Aujourd’hui, ces étudiants postsecondaires doivent faire le deuil de leurs projets d’été.

Et si certains travaillent maintenant de la maison, d’autres ont dû complètement changer de cap.

Projets chamboulés

Anne-Julie Violette vient tout juste d’entamer sa première année du doctorat en médecine à l’Université Laval, au Québec.

De retour au bercail, à Bathurst, elle devait bientôt entreprendre son premier stage d’observation à l’Hôpital régional Chaleur.

«Dès le début de la pandémie, ils ont tout de suite annulé le stage par prévention», a-t-elle expliqué.

Compréhensive, mais déçue, Mme Violette considère que l’expérience lui aurait été utile pour les années à venir.

«C’est bon, lorsque vient le temps de faire l’application en spécialité, d’avoir eu une certaine exposition et d’avoir démontré un intérêt supplémentaire pendant l’été.»

La médecine ne fait pas exception aux autres domaines.

Demandez à différents étudiants de niveau postsecondaire et ils vous diront que les expériences acquises en dehors des salles de classe sont très importantes.

Heureusement pour elle, la future médecin a encore beaucoup de temps pour se rattraper.

«J’avais quand même hâte parce que mon programme est beaucoup plus théorique, donc j’anticipais de passer plus de temps à l’hôpital pour vraiment voir de quoi ça à l’air», a-t-elle témoigné.

Toujours mieux que rien… cette dernière s’est finalement décroché un emploi à temps partiel, où elle accueillera les patients à l’entrée de l’hôpital.

Marie-Joëlle Cormier, une étudiante de deuxième année en éducation, se retrouve en quelque sorte dans le même bateau.

«Cette année, je devais faire mon premier stage. Puis, lorsqu’on a appris que les écoles fermaient pour le reste de l’année scolaire, on a dû annuler. J’étais déçue parce que j’avais tellement hâte d’avoir ma première expérience en salle de classe.»

«D’habitude, je fais de la suppléance pour bâtir mon bagage en éducation, mais encore là, je n’ai pas eu cette chance cette année», a-t-elle ajouté.

La jeune femme de Nigadoo, étudiante à l’Université de Moncton, note que la crise sanitaire a aussi bousillé son emploi d’été.

«J’avais aussi un emploi dans une garderie, mais avec les changements et les parents qui sont craintifs d’y emmener leurs enfants, mon poste a été coupé.»

Mme Cormier s’avoue préoccupée par la situation. Ayant postulé à plusieurs endroits, elle attend toujours aujourd’hui une offre.

Plusieurs déceptions

De son côté, Mélissa Frenette approche la ligne d’arrivée.

La future travailleuse sociale, étudiante à l’Université de Moncton, s’apprête à attaquer la cinquième et dernière année de son baccalauréat, l’automne prochain.

Cet été, elle envisageait de travailler au ministère du Développement social, à Bathurst, mais les diminutions de subventions ont rendu ceci impossible.

«C’était une déception pour moi parce que je prévoyais avoir ce travail-là pour compléter mes heures afin d’avoir mon chômage lorsque je retournerai aux études en septembre», a-t-elle avancé.

«C’était aussi une job dans mon domaine, donc je pensais pouvoir mettre un pied dans la porte.»

À la suite de cette embûche, la jeune femme a postulé au Centre Mieux-Être de Bathurst, mais encore une fois, la clinique multidisciplinaire n’avait pas le financement nécessaire pour embaucher une autre étudiante.

«Finalement, j’ai postulé au Centre de l’autisme à Petit-Rocher et c’est là que je travaille maintenant!», s’est exclamée Mme Frenette.

Soulagée d’une part, elle explique cependant que ce poste n’arrivera pas à combler les heures requises pour recevoir l’assurance emploi.

Si son parcours n’était pas assez parsemé de rebondissements, la jeune femme indique que son prochain stage, qui devait se dérouler en Belgique, à l’automne, a aussi été annulé.

Savoir s’adapter

Lian Killoran fait partie des étudiants postsecondaires qu’on pourrait qualifier parmi les plus chanceux en cette période de crise.

C’est parce que l’étudiante en ergothérapie a réussi à obtenir un emploi d’été dans son domaine, et ce, près de la maison.

«Heureusement, j’ai pu retrouver le même emploi que j’ai eu l’an dernier, soit à l’INCA, l’Institut national canadien pour les aveugles, à Beresford», a-t-elle témoigné.

Mme Killoran n’est toutefois pas complètement épargnée par la pandémie.

«Je vais devoir travailler à partir de la maison et ce ne sera vraiment pas pareil que l’an dernier… sûrement moins intéressant, car je ne pourrai pas faire de travail sur le terrain avec les clients.»

L’été dernier, la jeune femme avait eu l’occasion d’assister les clients de l’INCA directement, par exemple, avec l’entraînement de la navigation extérieure avec la canne blanche.

Selon elle, ces expériences sont cruciales afin d’apprendre à se familiariser avec l’aspect relationnel qui est indispensable au métier.

«Je suis quand même reconnaissante d’avoir décroché un emploi étudiant», a-t-elle exprimé.

Même si le travail des prochains mois s’annonce plutôt administratif, l’étudiante de deuxième année espère qu’elle pourra reprendre le travail pratique lors de son prochain stage universitaire.

«J’ai l’impression que ma formation serait incomplète sans cette partie »hands-on ».»

Préoccupations financières au Canada

Plus tôt à la fin avril, Statistique Canada avait lancé un appel aux étudiants postsecondaire afin de comprendre quelles étaient leurs préoccupations en cette période pandémique.

Du 19 avril au 1er mai, plus de 100 000 d’entre eux ont alors participé à la collecte de données.

Plus des deux tiers, soit 70%, des participants, ont indiqué être «très ou extrêmement préoccupés» par les répercussions financières que la pandémie pourrait avoir sur eux.

Ceux qui vivent seuls ou avec des colocataires seraient les plus concernés.

«La préoccupation financière la plus courante était qu’ils épuiseraient toutes leurs économies, 61% d’entre eux ayant répondu qu’ils étaient très ou extrêmement préoccupés à ce sujet», peut-on lire dans l’analyse de la collecte.

Près de la moitié des étudiants postsecondaires étaient aussi inquiets de contracter plus de dettes étudiantes en raison de la COVID-19 (47%), de ne plus pouvoir payer leurs frais de scolarité (46%), couvrir leurs dépenses courantes (44%), et assurer leurs frais de logement (43%).

Certains étudiants étaient aussi préoccupés par un manque de financement pour la recherche.

«Les résultats de l’approche participative montrent également que la vie scolaire a été bouleversée de diverses manières pour la majorité des étudiants du niveau postsecondaire», a conclu l’analyse.

«60% des participants ayant déclaré que leurs placements en milieu de travail ou cours avaient été reportés, repoussés ou annulés.»

Le défi des employeurs

Pour tenter d’alléger les répercussions de la COVID-19 sur les étudiants postsecondaires, le gouvernement fédéral a pris les grands moyens.

En plus de veiller à la création d’environ 116 000 emplois d’été et de stages étudiants, il a doublé les bourses d’études pour l’année 2020-2021 et accordé un congé de remboursement sans intérêt des prêts pour une période de six mois.

Il a aussi alloué de 1250 à 2000$ par mois, entre mai et août, à ceux qui n’ont pas accès à l’assurance emploi ou qui rapportent moins de 1000$ par mois à travers la prestation d’urgence pour étudiants (PCUE).

C’est ici que les choses se compliquent.

Cette prestation a dissuadé certains étudiants à se décrocher un emploi cet été.

«Plusieurs employeurs disent avoir de la difficulté à garder leurs employés puisque pour certains, la somme de 2000$ qu’ils reçoivent du gouvernement fédéral est supérieure au salaire qu’ils gagnent», a témoigné Julie Pinette, directrice générale de la Chambre de Commerce Chaleur.

Selon elle, ce problème affecte principalement le commerce du détail et la restauration.

Gérald Roy, le gérant des cuisines Roi, à Petit-Rocher, essaie d’embaucher de nouveaux employés depuis quelques mois.

Il avait finalement réussi à en trouver, cet hiver, tout juste avant l’arrivée de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

«Nous avions trouvé deux employés, mais l’un d’eux est parti au début de la pandémie et l’autre est parti dès qu’il a reçu son premier chèque (PCUE).»

Ce dernier aurait nié que son départ était lié à l’aide financière d’Ottawa, mais le gérant n’est pas convaincu.

«C’est la pire chose qu’ils auraient pu faire. Ils vont faire mourir les petites entreprises», a-t-il témoigné à l’égard du gouvernement.

Au St-Hubert de Bathurst, il reste aussi quelques postes à pourvoir pour l’été.

Le gérant, Hervé Mallet, indique que la majorité de ses employés habituels sont revenus même si certains manquent à l’appel.

«À date, personne n’a mentionné l’aide du gouvernement. Ça peut être la raison pourquoi certains ont quitté, mais personne ne nous l’a dit.»

Les autres employeurs avec lesquels l’Acadie Nouvelle a discuté, jeudi, ont affirmé qu’ils n’étaient pas en manque de main-d’oeuvre pour l’instant.

Il faut noter que plusieurs d’entre eux opèrent toujours à capacité réduite et donc n’ont pas besoin d’autant d’employés qu’à l’habitude.