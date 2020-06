COVID-19: tout ce que vous devez savoir mardi matin

La vie reprend tranquillement son cours normal en France. - Associated Press

La propagation de la COVID-19 ralentit au pays. Moins de 800 nouveaux cas ont été rapporté lundi et le nombre de décès annoncés s’est chiffré à 31, loin de la centaine qui sont rapportés quotidiennement depuis le début de la crise.

Selon les données mises à jour à 4h dans la nuit de lundi à mardi, le nombre de cas au pays s’élève à 91 694. Il s’agit d’une hausse de 776 par rapport à la veille (0,9%).

Des cas répertoriés, 54,2% sont considérés comme guéris.

Le nombre de décès atteint maintenant 7326, en hausse de 31 par rapport à lundi (0,4%).

Le taux de mortalité au coronavirus au pays s’élève maintenant à 8% (contre 4,26% dans les province de l’Atlantique).

Parlant de l’Atlantique, le nombre de cas s’élève maintenant à 1477 dans les quatre provinces les plus à l’est du pays. Le coronavirus y a fait 63 morts et 28 cas sont considérés comme actifs (dont 12 au Nouveau-Brunswick).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 6,4 millions de cas d’infection et de 378 000 morts.

Le site dénombre maintenant 1,859 million d’infectés aux États-Unis, dont près de 107 000 morts.

Les autorités sanitaires croient toutefois que ce nombre est beaucoup plus élevé en raison du nombre de personnes qui sont décédées à la maison sans avoir subi de test de dépistage au préalable.

Les marchés de la planète étaient propulsés mardi par un optimisme de reprise économique après le confinement.

En début de séance en Europe, le CAC français avançait de 1,9%, le FTSE 100 britannique de 0,9% et le DAX allemand de 3,2%.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 prenaient 0,4%.

En Asie, le Nikkei 225 a avancé de 1,2% à Tokyo, le Hang Seng de 0,8% à Hong Kong, le Kospi de 1,1% à Séoul et la bourse de Shanghaï de 0,1%.

La bourse australienne s’est améliorée de 0,3%.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a pris 42 cents US à 35,86 $US le baril.

L’état d’urgence devrait être prolongé jusqu’au 30 juin en Ontario

Le gouvernement de l’Ontario pourrait annoncer mardi la prolongation de l’état d’urgence dans la province jusqu’au 30 juin.

Ce maintien de l’état d’urgence signifie que les rassemblements de plus de cinq personnes demeureront interdits. Il prévoit aussi que des établissements tels les restaurants et les bars devront rester fermés, sauf s’ils offrent un service de mets pour emporter.

Le député indépendant de Lanark—Frontenac—Kingston, Randy Hillier, a déjà fait savoir qu’il voterait contre la prolongation de l’état d’urgence. À son avis, elle donne trop de pouvoirs au gouvernement.

L’état d’urgence est entré en vigueur le 17 mars dernier en Ontario.

Mardi matin, on dénombrait en Ontario 28 263 cas de COVID-19; la maladie a jusqu’ici causé 2276 décès dans la province.