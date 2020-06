Foyer de soins d’Atholville: «les six prochaines semaines seront difficiles»

Premier foyer de soins de la province a signaler une éclosion de COVID-19, le Manoir de la Vallé d’Atholville s’est depuis transformé en un «mini-hôpital», selon le propriétaire de l’établissement.

Guy Tremblay, PDG du Groupe Lokia, basé au Québec, soutient qu’une infirmière est assignée en permanence à l’unité où l’éclosion s’est déclarée et que les résidents sont examinés au moins deux fois par jour pour déterminer s’ils présentent des symptômes reliés au coronavirus.

Quatre cas de COVID-19 ont été signalés en fin de semaine au Manoir de la Vallée, un établissement de soins de longue durée où un travailleur a été déclaré positif la semaine dernière.

L’employé avait travaillé trois quarts de nuit avant d’être déclaré positif et n’était pas symptomatique à ce moment-là, a déclaré M. Tremblay.

Le propriétaire souligne que la priorité de l’entreprise est maintenant de s’assurer que l’établissement dispose de tout le personnel nécessaire.

M. Tremblay affirme être en contact avec le gouvernement provincial et les autorités sanitaires afin de s’assurer que des travailleurs sont disponibles au cas où plus d’employés devaient tomber malades dans les prochains jours.

«Je pense que les six prochaines semaines seront difficiles avant que le calme revienne», dit-il.

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, a annoncé dimanche que tous les résidents et le personnel du Manoir de la Vallée ont été testés rapidement et seront isolés et surveillés pendant les 14 prochains jours.

Il y a 12 cas actifs de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, tous liés à l’éclosion dans la région de Campbellton.

L’épidémie a commencé après qu’un médecin aurait contracté le virus au Québec et est retourné travailler à l’hôpital régional de Campbellton sans s’isoler.

M. Tremblay, dont l’entreprise possède des foyers de soins au Nouveau-Brunswick et au Québec – dont deux où au moins un cas de coronavirus a été détecté – soutient que l’éclosion n’est pas une surprise, même avec des mesures préventives comme des équipements de protection individuelle pour le personnel.

Il ajoute que la direction du Manoir de la Vallé voit la lutte contre les épidémies comme un marathon plutôt que comme un sprint, y compris pour assurer des congés aux employés.

D’ailleurs, la direction de l’établissement a dû obtenir du renfort du Réseau de santé Vitalité, en fin de semaine, quand 10 des 29 membres du personnel ont indiqué qu’ils ne se présenteraient pas au travail, de crainte d’être exposés au virus.

M. Tremblay a expliqué que ces employés sont maintenant en congé et qu’ils ont l’intention de reprendre le travail une fois que l’éclosion sera terminée.

«Nous respectons cette position. Nous ne pouvons pas les forcer à venir au travail. Nous les écoutons et reconnaissons leur peur», a-t-il indiqué.

À long terme, il a déclaré que la dotation en personnel pourrait devenir un problème si le coronavirus se propageait dans d’autres foyers de soins de la région et que personne n’était disponible pour les remplacer.

Bernard Savoie, directeur régional du groupe Lokia dans le Restigouche, a déclaré que les quatre cas ont été détectés dans l’unité d’Alzheimer de l’établissement, qui est séparée des 39 autres chambres.

Il a déclaré que deux des résidents avaient été hospitalisés et que les deux autres étaient dans leurs chambres à l’établissement lundi.