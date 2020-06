La plus vieille maison de la Gaspésie part en fumée

«C’est un joyau de notre patrimoine qui vient de partir en flammes.»

Président de la Société historique Machault, organisation vouée à la préservation et la diffusion du patrimoine de la Baie-des-Chaleurs – et ce tant du côté gaspésien que néo-brunswickois –, Michel Goudreau est atterré par le sort tragique réservée à la Maison Busteed. Dimanche en fin de soirée, cette maison, la plus vieille de la Gaspésie avec ses 220 ans sonnants, est partie en flammes, fort probablement incendiée volontairement par des vandales.

«C’est triste, car on voyait cela venir depuis longtemps. Il y a quelques mois à peine, quelqu’un avait tenté d’y mettre le feu sur la galerie, mais ça n’a pas fonctionné. Cette fois, par contre, ce fut la bonne», déplore-t-il.

Classée Immeuble patrimonial (donc en théorie protégée) depuis 1987, elle était une témoin de la colonisation de la Gaspésie par les colons d’origines britanniques. Plus précisément, elle fut érigée par Thomas Busteed, un immigrant irlandais.

Les propriétaires avaient choisi cet endroit pour y pêcher le saumon et cultiver la terre. À l’embouchure de la rivière Restigouche, ils avaient amassé au cours des années plusieurs artefacts de la fameuse Bataille de la Ristigouche (1760), la dernière bataille navale entre Français et Anglais. Un canon de l’époque avait d’ailleurs été incorporé au foyer de la cheminée. Il y est toujours, et la cheminée également. En fait, c’est tout ce qui reste encore debout depuis l’incendie.

La maison fut occupée jusqu’en 2009, date où son propriétaire – un descendant de la famille Busteed – l’a remise aux autorités fédérales. Celle-ci fut ensuite cédée à la Première nation autochtone de Listuguj qui l’annexa à son territoire. Selon M. Goudreau, les différentes administrations de la Première nation n’avaient depuis que peu d’enthousiasme à préserver la bâtisse. Car malgré quelques signes de vieillesse évidents, celle-ci était toujours très bien préservée.

«Depuis qu’elle n’était plus habitée, des actes de vandalisme y ont été perpétrés. On a fait des représentations auprès des conseils de bande afin que ce soit réparé, qu’elle soit entretenue afin qu’elle ne se détériore pas. On était même prêt à faire les travaux gratuitement. Mais on n’a jamais vraiment senti une grande volonté politique de la conserver», souligne M. Goudreau.

Il ajoute qu’il aurait été très difficile de la déplacer ailleurs sur le territoire en raison de son âge et de la présence de son immense foyer en pierre.

Selon lui, la maison fait l’objet d’un conflit avec les autochtones depuis de nombreuses décennies. À vrai dire, les Micmacs revendiquent ces terres depuis le jour où la famille Busteed s’y est installée.

Outre le fait d’être la doyenne des maisons en Gaspésie, la Maison Busteed représente une valeur patrimoniale pour son architecture, ainsi qu’une valeur historique locale appréciable. Elle fut habitée pendant 209 ans par les membres d’une même famille. Trois d’entre eux furent notamment maires de la municipalité de Pointe-à-la-Croix.