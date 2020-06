Les homardiers s’ajustent tant bien que mal

Bien que les prises de homard sont aussi bonnes qu’elles puissent l’être, les temps ont déjà été bien meilleurs pour les homardiers et les usines de transformation. Durant cette «année de survie», plusieurs se contentent de garder la tête hors de l’eau.

Denis Haché, de Chiasson Office, sur l’île Lamèque, a déjà connu de meilleures années. Déjà, la saison de pêche a commencé à la mi-mai, soit environ deux semaines plus tard qu’à l’habitude, mais en plus, il était l’un des quelque 100 pêcheurs qui faisaient affaire avec Les Pêcheries de Chez-Nous, à Val-Comeau. L’usine a été détruite dans un incendie à la fin mai.

Il a réussi à se trouver un nouvel acheteur.

«Avec la perte de l’usine à Val-Comeau, ce n’est pas évident. Je vendais mon homard là bas. Le feu a pas mal tout brouillé les cartes.»

De plus, la plupart des usines ont demandé aux homardiers de limiter leurs prises en raison du manque de main-d’oeuvre et la faiblesse des marchés d’exportation. Par exemple, Denis Haché limite ses prises à environ 1200 livres par jour –

Selon M. Haché, certains pêcheurs ont accepté de ne pas sortir les samedis. D’autres ne prennent pas la mer les dimanches.

«Il y a un manque d’employés dans les usines et elles sont pleines. Les prises sont bonnes cette année. Il y a plus de homard par rapport aux années précédentes, mais les marchés aux États-Unis et Asie sont plus ou moins fermés.»

Depuis le début de l’année, la décision du premier ministre Blaine Higgs d’interdire l’arrivée des travailleurs temporaires étrangers a été décriée par l’industrie, autant par les pêcheurs que par le secteur de la transformation. Cette main-d’œuvre est cruciale pour l’industrie de la pêche pour transformer les volumes importants de fruit de mer. Les usines ne parviennent à recruter suffisamment de travailleurs locaux.

M. Higgs est revenu sur sa décision il y a quelques semaines.

Pour écouler du stock, certains pêcheurs vendent leur homard directement aux consommateurs. Par exemple, une promotion récente dans une poissonnerie de Lamèque – 12 homards pour 35$ – a suscité un grand engouement avec de longues files d’attente.

Gaëtan Robichaud, un pêcheur de Néguac, remarque également cette tendance.

«Je trouve personnellement que c’est le cas en tout cas. Le homard est plus abordable. Les gens locaux en achètent plus. Ils en profitent pour faire des réserves.»

Selon M. Robichaud, qui est également président de l’Union des pêcheurs des Maritimes, le prix offert aux pêcheurs s’élève à environ 3.50$ à 4$ la livre, une chute importante par rapport à l’an dernier.

Usines

Chez Bolero Shellfish Processing, à Saint-Simon, les choses vont relativement bien en ce qui concerne la transformation du produit, dit Serge Haché, directeur des opérations.

«Les mesures en place et tout ça ont chamboulé nos façons de faire, mais malgré tout, ça va relativement bien avec la production comme telle. Les prises sont bonnes pour les pêcheurs. On a réussi à faire de la transformation avec la collaboration des employés, malgré les mesures de sécurité mises en place par la Santé publique. Malgré tout, l’industrie a réussi à s’adapter aux circonstances exceptionnelles.»

Par contre, la mise en marché des produits demeure une autre paire de manches, indique M. Haché.

«Ici, ce n’est pas différent qu’ailleurs. Les marchés ont été affectés par la pandémie. On essaie de faire des produits qui se vendent, pour lesquels il y a une petite demande. Les restaurants et tout ça ne sont pas vraiment ouverts. On vend un peu partout, aux États-Unis, en Asie, en Europe.»

«Ce n’est pas du tout l’équivalent des dernières années. Le produit sort au compte-goutte. On ne produit pas à plein régime. Nous n’avons pas le choix de mettre des limites sur les prises quotidiennes.»

Même si la province permet aux travailleurs temporaires étrangers de venir au Nouveau-Brunswick, Bolero n’entend pas faire appel à leurs services pour le moment. Puisqu’ils doivent se mettre en quarantaine pour 14 jours à leur arrivée, ils commenceraient à travailler seulement à la mi-juin. La saison termine le 30 juin.

Une quarantaine d’anciens travailleurs des Pêcheries de Chez-Nous sont allés travailler chez Bolero après l’incendie du 21 mai.

«En ce qui concerne les travailleurs étrangers, on va réévaluer la situation au début juillet. Normalement, la saison de pêche commence à la mi-juillet au Maine et en août dans le sud-est de la province. Dans un mois, le portrait sera peut-être entièrement différent. On peut seulement faire de la spéculation.»