Il y a un nouveau cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick mardi, a annoncé les autorités médicales.

Le nouveau cas, une personne âgée entre 80 et 89 ans dans la zone 5 (région de Campbellton), réside au Manoir de la Vallée, un établissement de soins de longue durée situé à Atholville. Cinq résidents de cet établissement et un soignant ont contracté le virus.

Il y a donc 13 cas actifs (tous dans la zone 5) sur les 133 recensés depuis le début de la pandémie. Quatre personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs.

Tous ces cas sont liés à une grappe qui a forcé les autorités à faire reculer toute la région du Restigouche d’un cran dans le plan de déconfinement de la province.

Cette éclosion s’est produite lorsqu’un travailleur de la santé n’a pas respecté la quarantaine de 14 jours en revenant du Québec. Ce médecin a donné sa version des faits mardi matin.

«Nous sommes heureux de constater que tous nos partenaires se sont unis pour nous aider à gérer cette situation», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Nous avons 14 jours devant nous pour voir comment les choses vont évoluer. D’ici là, je demande à tous les gens du Nouveau-Brunswick de faire preuve de compassion, de bienveillance et de patience partout dans la province.»

L’hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard a d’ailleurs annoncé mardi que les travailleurs essentiels qui entrent et sortent de l’île devront désormais observer une quarantaine. La docteure Heather Morrison supprime donc l’exemption qui était en place pour ces travailleurs, en raison de la récente éclosion dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Selon la docteure Morrison, cette affaire nous rappelle comment ce virus peut se propager facilement. Aucun nouveau cas d’infection sur l’île n’avait toutefois été signalé mardi. Le dernier cas positif a été observé le 28 avril et les 27 cas confirmés de la province se sont tous rétablis.

L’Île-du-Prince-Édouard a amorcé lundi la troisième phase de son plan de déconfinement, qui prévoit notamment la réouverture des bibliothèques et des restaurants, et la reprise des activités de loisir en petits groupes. Les proches peuvent également rendre visite aux résidents des foyers de soins de longue durée, sur rendez-vous et à l’extérieur.

Pas de nouveaux cas dans les autres provinces

En Nouvelle-Écosse, on ne signalait mardi aucun nouveau cas de COVID-19, ce qui maintient le nombre total de cas confirmés à 1057.

Les autorités rappellent toutefois que trois résidents et deux employés du foyer de soins de longue durée Northwood, à Halifax, sont encore considérés comme des cas actifs. Cinq personnes sont actuellement hospitalisées de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse, dont deux aux soins intensifs.

Selon les autorités, 992 personnes se sont maintenant rétablies en Nouvelle-Écosse. À ce jour, la province a enregistré 60 décès, dont 53 au foyer Northwood.

À Terre-Neuve-et-Labrador, on ne signalait là non plus aucun nouveau cas, mardi, ce qui maintient le bilan à 261 cas confirmés. Par ailleurs, une autre personne s’est rétablie du coronavirus, pour un total de 256 récupérations.

Trois personnes sont décédées de la COVID-19 au début de la pandémie à Terre-Neuve-et-Labrador. La province ne compte plus que deux cas actifs, dont un à l’hôpital.