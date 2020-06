Une réforme qualifiée par les libéraux d’attaque contre les régions

La réforme de la structure du ministère du Développement social en région est une «attaque» contre la ruralité et contre le nord de la province, selon l’opposition officielle.

Le ministère du Développement social change de modèle de gestion en région. Depuis lundi, le ministère compte quatre zones au lieu de huit régions.

Les bureaux régionaux d’Edmundston, de Campbellton, de Bathurst et de Caraquet font désormais partie de la zone du Nord.

Le bureau de Miramichi se joint à celui de Fredericton dans la nouvelle zone du Centre alors que les bureaux de Moncton et de Saint-Jean sont responsables des zones du Sud-Est et du Sud-Ouest respectivement.

Alors que chaque bureau dépendait jusqu’ici d’un directeur régional, chaque zone est sous la responsabilité d’un directeur général qui fait partie de l’équipe de cadres supérieurs du ministère.

Selon la ministre du Développement social, Dorothy Shephard, cette réforme administrative permettra d’uniformiser le fonctionnement du ministère dans les régions.

«Il existe depuis quelque temps un plan au sein du ministère pour commencer à rationaliser notre structure de gestion afin que nous soyons plus connectés avec les régions», a-t-elle confié à l’Acadie Nouvelle, mardi.

«Ce changement structurel est mené par mon ministère. Il n’est pas mené par la ministre Dorothy Shephard, mais je le soutiens parce que j’ai vu la disparité d’une région à l’autre», indique-t-elle.

«Lorsque je suis arrivé dans ce ministère il y a 18 mois, j’ai notamment constaté que les politiques étaient mises en œuvre différemment selon les régions.»

Mme Shephard promet que les clients du ministère du Développement social comme les aînés et les personnes vulnérables ne ressentiront aucun impact négatif en raison de cette réforme.

«Il n’y aura absolument aucun changement dans la prestation de services en première ligne. Personne ne perdra son emploi. La capacité de chaque bureau reste la même. Il s’agit d’un changement structurel qui, selon nous, profitera à tous ceux qui se trouvent dans ces zones.»

La réforme, qui ne générera pas de véritables économies, est notamment rendue possible grâce à certains départs à la retraite, a indiqué la ministre.

«(Les économies) sont si minimes. Ce n’est pas du tout la raison pour laquelle nous faisons cela.»

Les quatre zones ont été divisées afin de représenter environ le même volume de travail, assure Dorothy Shephard.

Même si les huit bureaux régionaux du ministère du Développement social demeurent ouverts, le député libéral de Restigouche-Ouest dénonce vivement ces changements «radicaux» qui arrivent à un moment «affreux» pour sa région qui est aux prises avec une éclosion de COVID-19.

«Encore une fois, le gouvernement Higgs vient attaquer les régions rurales et les régions francophones du nord de la province», avance Gilles LePage.

«Lorsque tu perds une direction (…), on perd notre identité, on perd notre appartenance et on perd le goût de travailler avec un ministère comme celui-là qui est morcelé et qui est géré par des gens qui ne comprennent pas nécessairement les réalités de la région.»

«C’est affreux ce que l’on est en train de faire pour les régions rurales.»

La nouvelle zone du Nord est beaucoup trop grande sur plan géographique pour être gérée de façon efficace, insiste-t-il.

«Avez-vous pensé, se rendre de l’île Miscou jusqu’à Edmundston? Moncton, Fredericton et Saint-Jean, le territoire est beaucoup plus petit.»

M. LePage craint aussi que les postes dans les bureaux régionaux ne soient plus pourvus lors de départs à la retraite ou de changements de carrière.

Le porte-parole de l’opposition officielle en matière d’aînés déplore également que personne n’ait été consulté dans sa région avant l’entrée en vigueur des changements au sein du ministère.

«Il n’y a eu aucune consultation avec les gens d’affaires ou les intervenants communautaires, avec les municipalités ou même avec moi comme député», affirme Gilles LePage.

Le ministère du Développement social est notamment responsable des soins de longues durées pour les aînés, de la protection de la jeunesse et de l’aide aux plus démunis.

Son budget de 1,29 milliard $ pour l’année 2020-2021 fait de lui le 3e ministère le plus important au Nouveau-Brunswick après la Santé et l’Éducation.