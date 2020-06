COVID-19: deux nouveaux cas mercredi

Deux nouveaux cas de COVID-19 ont été annoncés, mercredi.

Il s’agit d’une personne âgée entre 40 et 49 ans et une autre âgée entre 60 et 69 ans, toutes deux de la région du Restigouche.

Un de ces cas est lié à une personne ayant eu un contact étroit avec un cas déjà identifié lors de l’éclosion, et l’autre cas est lié au Manoir de la Vallée, un établissement de soins de longue durée situé à Atholville.

Un résident du Québec a aussi obtenu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, et il est lié à l’établissement de soins de longue durée d’Atholville. Ce cas sera répertorié dans les statistiques du Québec.

«En particulier en raison du temps plus chaud, je rappelle aux gens du Nouveau-Brunswick de demeurer vigilants et de surveiller leur état de santé pour l’apparition de symptômes, car la COVID-19 sera présente pendant longtemps», a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

Il y a 135 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, et 120 personnes se sont rétablies. Il y a 15 cas actifs, qui sont tous dans la zone 5 (Restigouche). Cinq patients sont hospitalisés, et un d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs.

À ce jour, 31 791 tests de dépistage ont été réalisés dans la province.