Finances: Tracadie sort enfin la tête de l’eau

Deux ans après avoir atteint le fond du baril et frôlé la catastrophe, la Municipalité régionale de Tracadie sort enfin la tête de l’eau. Les états financiers consolidés pour l’année 2019 sont passés au vert. Soupir de soulagement au sein du conseil municipal, et surtout chez le maire Denis Losier.

Le rapport présenté lundi soir en réunion extraordinaire est éloquent. On y dénote un surplus de plus de 73 600$ dans l’administration des fonds généraux. Pourtant, avec un carnet rouge de près de 440 000$ en 2017, la situation était critique. Certains se demandaient même si la ville allait réussir un jour à payer cette dette.

Non seulement l’a-t-elle effacée de l’ardoise, mais elle a réussi à générer un excédent qui en a même surpris quelques-uns.

«Il ne faut pas oublier que nous avons vécu un regroupement d’envergure en 2016. L’impact sur les finances de la ville a peut-être été mal calculé. Ça nous a frappés de plein fouet en 2017», explique M. Losier.

Autre donnée majeure: le total des revenus de la MRT s’est chiffré à 22,5 millions $ et, avec des dépenses calculées de 17,2 M$, on se retrouve avec un bilan positif de 5,2 millions $, alors qu’il était déficitaire de 290 000$ en 2018.

«On a passé une belle soirée. C’est tout un soulagement et ça termine un mandat de quatre ans sur une note positive. On a tout remboursé les déficits de 2017 et de 2018 (environ 6000$). Ce surplus est la cerise sur le sundae», s’est réjoui le maire. Lui et les conseillers ont d’ailleurs eu droit à une présentation privée de 90 minutes de la part de la firme comptable avant de présenter les calculs au public.

Ces résultats favorables ont réussi à lui faire partiellement oublier quatre années souvent alimentées par la tempête, des différends, des confrontations, des divergences d’opinion et de nombreuses critiques.

En février 2019, le maire avait proposé au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, Jeff Carr, de mettre la ville sous la tutelle de la province. Il avait posé ce geste sans l’aval des membres de son conseil. Le ministre lui avait alors suggéré de démissionner s’il n’était pas capable de gérer son conseil municipal.

Il a aussi fallu augmenter de 12 cents d’un coup le taux de la taxe foncière, ce qui a fait grincer des dents plusieurs contribuables.

«Ce n’est jamais facile de prendre des décisions stratégiques. Nos infrastructures sont en phase terminale pour la plupart et ça prenait une situation financière solide si l’on veut trouver des solutions. Nous avons dû restructurer nos normes comptables de A à Z et nous avons maintenant une équipe solide en qui nous pouvons avoir confiance pour gérer un budget et des projets majeurs. Aujourd’hui, on peut se donner une petite tape d’appréciation sur nos épaules», poursuit le maire, qui tient à partager ces succès avec l’administration municipale, l’équipe comptable, les membres du conseil et les vérificateurs.

Il souligne qu’après toutes ces intempéries politiques, le fait de pouvoir montrer maintenant des livres comptables dans le positif sera un beau cadeau pour le prochain conseil, qui devrait être élu en 2021.

«Changer une culture peut prendre de huit à 10 ans. On l’a fait en quatre ans et les quatre prochaines années seront déterminantes. Ça prenait le courage de le faire. Le prochain conseil recevra un bel héritage l’an prochain, chose que nous n’avons pas eue en 2016», note M. Losier.

Le maire en réflexion

Ces états financiers font également en sorte que le maire sortant Denis Losier relance sa réflexion sur la pertinence de se présenter à la tête de la Municipalité régionale de Tracadie pour un deuxième mandat, en 2021.

Avant la crise de la COVID-19, il avait confirmé son intention de poursuivre le travail amorcé en 2016, en tenant compte que le scrutin devait avoir lieu en mai. Le conseiller municipal Jean-Yves McGraw avait également signifié son intérêt pour la mairie de la MRT.

Mais là, avec un surplus au fonctionnement général, Denis Losier affirme voir son avenir différemment.

«J’avais dit que j’y retournerais en mai 2020. Je viens de finir mon mandat et l’aventure a voulu que je doive rester en poste pour une cinquième année. La date du scrutin sera déterminante dans ma décision», a-t-il avoué à l’Acadie Nouvelle.

Denis Losier a rappelé que les quatre années à la tête de la Municipalité régionale de Tracadie n’ont pas été faciles.

«Ç’a été très intense et cela a pris tout mon petit change. Ça demande un gros engagement. Quand il y a du positif, ça revient au conseil. Quand il y a du négatif, ça tombe sur le dos du maire. Ce résultat positif est ma récompense et fait en sorte que je peux partir la tête haute, malgré les critiques et les tempêtes. Peu importe ma décision, je serai content de remettre les clés d’une ville en ordre au prochain conseil», fait-il part.