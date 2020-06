Mort de George Floyd: Crosby et Weber dénoncent la discrimination

Le capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber, son coéquipier Brendan Gallagher, et le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, ont notamment ajouté leurs voix à celles des nombreux athlètes qui ont dénoncé la discrimination raciale mercredi matin.

«Je suis déconcerté et frustré depuis les premiers instants où j’ai vu le troublant et insensé meurtre de George Floyd, a écrit Weber dans un message diffusé sur le compte Twitter officiel du Tricolore. Nous devons promouvoir l’égalité et unir nos ressources et nos voix afin de provoquer un changement.»

Pour sa part, Gallagher a exprimé son indignation face à la mort de Floyd, en plus d’aborder l’enjeu des manifestations et des émeutes.

«J’ai réalisé que je suis privilégié, et que plusieurs personnes qui n’ont pas la même couleur de peau que moi, ont vécu, et continuent de vivre, des expériences très différentes (avec les policiers), a rédigé Gallagher sur son compte Twitter personnel. Le policier qui a tué George Floyd est une mauvaise personne.»

De son côté, Crosby a diffusé un communiqué par l’entremise du compte Twitter officiel de sa fondation dans lequel il a souligné que la mort de George Floyd «ne peut être ignorée».

«Le racisme actuel, sous toutes ses formes, est inacceptable, a écrit Crosby dans le communiqué. Bien que je n’ai jamais vécu la discrimination à laquelle sont confrontées les communautés noire et ethniques au quotidien, j’écouterai et j’essaierai d’apprendre comment je peux faire une différence à ce chapitre.»

Floyd est mort la semaine dernière lorsqu’un policier blanc de Minneapolis a écrasé le cou de l’Afro-américain âgé de 46 ans avec son genou pendant près de neuf minutes.

Sa mort a provoqué d’importantes manifestations dénonçant la discrimination raciale et la brutalité policière aux quatre coins des États-Unis.