Pas de Salon du livre de la Péninsule cet automne: «Trop dangereux et risqué»

Il n’y aura pas de 17e Salon du livre de la Péninsule acadienne cet automne. Du moins, pas dans la forme que l’on connaît au Centre Rhéal-Cormier de Shippagan. La direction réfléchit à la mise en place d’une formule virtuelle satisfaisante autant pour les auteurs que les maisons d’édition et les visiteurs.

Normalement, des milliers de personnes convergent vers l’amphithéâtre sportif durant le week-end de l’Action de grâces afin de rencontrer une centaine d’artisans de la littérature acadienne et francophone.

Mais en raison des restrictions imposées par la province concernant la COVID-19, les responsables du salon péninsulaire ont jugé «dangereux et risqué» de présenter cet événement majeur dans un lieu physique.

«Le conseil d’administration a voté pour l’annulation du salon cette année dans sa forme habituelle. Avec toutes les contraintes liées à la pandémie et l’interdiction du gouvernement d’organiser des rassemblements jusqu’au 31 décembre, on ne pouvait pas assurer un lieu d’exposition pour les auteurs et les éditeurs», a expliqué le directeur général par intérim, Christian Blanchard.

Et même si l’on garde une porte ouverte pour un report complet de l’activité, les dirigeants explorent d’autres possibilités de tenir ce rendez-vous littéraire.

M. Blanchard énumère comme exemple le Festival Frye de Moncton ou encore le Salon du livre de Sudbury, en Ontario, qui ont choisi de tester l’intérêt virtuel. Il y a aussi le Salon du livre de Dieppe, qui tente une formule hybride.

Mais ça ne sera pas simple, avoue le DG.

«Un salon du livre est fait pour avoir un contact direct avec les auteurs et les maisons d’édition. Il nous faut maintenant trouver un moyen de garder ce lien dans le contexte de la COVID-19. Nous avons jugé dangereux et risqué de conserver un lieu physique, notamment parce que ça demande beaucoup à nos bénévoles, dont la plupart sont âgés, donc plus à risque face au coronavirus», concède-t-il.

Les dirigeants avancent des idées sur la faisabilité d’un salon, poursuit-il. Il y a aussi comment arriver à collaborer avec le District scolaire francophone Nord-Est, car plusieurs auteurs étaient appelés à aller rencontrer les élèves du territoire pendant l’événement. Cette présence dans les écoles s’avérera compliquée en octobre, ajoute M. Blanchard.

Sans oublier que les écrivains invités du Québec et de l’Ontario, habituellement fort nombreux à se rendre dans la Péninsule acadienne pour cette occasion, ne pourront traverser la frontière du Nouveau-Brunswick.

«Nous avons aussi la mission de faire la promotion de nos auteurs et de nos librairies locales. Le salon est très important pour eux et la COVID-19 a été difficile pour leurs entreprises. Peut-être pourrons-nous proposer un salon plus petit, comme le fait Dieppe, mais ça va demander beaucoup de logistique. Ou encore présenter des conférences dans des endroits où nous pourrons assurer la distanciation sociale. On travaille au jour le jour, car si jamais nous devons reculer dans les phases de confinement, nous devrons tout reprendre à zéro», argue le directeur général par intérim.

Chose certaine, le désir de présenter un salon est là, assure Christian Blanchard. Les auteurs contactés sont intéressés à participer, dit-il.