Un ciné-parc ouvrira la semaine prochaine à Moncton

Il sera bientôt possible d’aller voir des films à la belle étoile à Moncton.

L’entreprise de parcs d’attractions East Coast Amusements proposera des projections à partir du vendredi 12 juin.

Faute de pouvoir ouvrir ses attractions pendant la saison chaude cette année, East Coast Amusements a fait le choix de créer un ciné-parc provisoire, qui ne durera qu’un été.

Le Hub City Drive-In sera installé sur un terrain au 1830 chemin Salisbury, à l’extrémité ouest de la ville.

«C’est un lieu de réception pour les mariages, les propriétaires ont fait fasse à beaucoup d’annulations et nous ont contacté», explique Tyler Adams, l’un des employés.

Il y a aura cinq projections par semaine, du mercredi au dimanche, et la programmation comprendra des nouveautés comme certains classiques (The Outsiders, Stand By Me, Grease, It). Aucun film en français n’est prévu pour le moment.

«S’il y a une demande nous le considérerons», assure Tyler Adams.

La superficie du terrain est suffisante pour accommoder 300 véhicules, mais les organisateurs imposeront aux spectateurs de se stationner à deux mètres de distance les unes des autres. ce qui limitera à 150 le nombre d’entrées.

D’ici quelques jours, il sera possible d’acheter les billets en ligne pour un montant de 25$ par véhicule.

«Nous pensons les écouler très rapidement, la réponse du public a été très forte jusqu’à présent», souligne M. Adams.