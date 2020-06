Comment les médecins suppléants de l’extérieur sont-ils encadrés?

Le système de santé néo-brunswickois continue de faire appel à des médecins suppléants de l’extérieur pendant la pandémie. Ces professionnels ne sont pas toujours tenus de s’isoler complètement pendant 14 jours, mais doivent tout de même se plier à une série de mesures pour réduire les risques de propagation de la COVID-19.

Pour faire face à la pénurie de médecins, les deux réseaux de la santé font régulièrement appel aux services de suppléants, alias les locum tenentes (un terme latin qui signifie «personnes tenant lieu de»).

Les suppléants sont surtout dépêchés dans les hôpitaux du Nord, où ils effectuent environ 25% des quarts de travail des salles d’urgence. Ils continuent à venir en renforts depuis le début de la pandémie.

Selon le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, 22 médecins de l’extérieur du Nouveau-Brunswick ont travaillé dans les établissements de la régie francophone du 15 mars au 1er juin.

En entrevue téléphonique avec l’Acadie Nouvelle, il explique que 16 d’entre eux venaient du Québec. Les autres étaient originaires de l’Ontario, de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique.

Il précise d’ailleurs que le médecin qui ne s’est pas auto-isolé à son retour d’un voyage de nature personnelle au Québec – qui est lié à l’éclosion dans le Restigouche et qui a été suspendu de ses fonctions – n’est pas un locum tenens.

Gilles Lanteigne affirme que ces professionnels de la santé ne doivent pas s’auto-isoler pendant 14 jours à leur arrivée sur le territoire, comme le reste de la population qui arrive d’ailleurs au pays.

Vitalité envoie cependant à Travail sécuritaire NB (TSNB) une liste des suppléants qu’elle souhaite embaucher et un plan détaillé de réduction des risques de propagation, deux semaines à l’avance. TSNB étudie les listes avant de donner le feu vert à la venue de ces professionnels.

Une fois arrivés sur le territoire néo-brunswickois, ces médecins doivent se plier à de nombreuses règles.

«Ils ne sont pas isolés complètement, mais on met quand même des mécanismes très très très rigoureux pour s’assurer de diminuer les risques (de propagation du virus).»

Ils doivent notamment prendre leur température tous les jours et rester à l’affût de l’apparition de symptômes de la COVID-19. Ils portent des masques à l’hôpital et sont tenus de se laver les mains plusieurs fois par jour.

Lorsqu’ils sont au boulot, ces professionnels de la santé ne peuvent pas manger en compagnie d’autres soignants.

«D’habitude, on leur apporte le manger. Ça n’empêche pas qu’ils peuvent se faire livrer du manger de l’extérieur le soir, mais on leur demande de prendre des précautions», affirme Gilles Lanteigne.

Ces médecins suppléants travaillent dans un seul hôpital à la fois, explique-t-il. «Bien sûr qu’on ne va pas les envoyer dans trois ou quatre établissements. Et on leur demande de s’isoler lorsqu’ils ne sont pas au travail.»

Pas de restaurants, de soirées ou de sorties pour ces professionnels de la santé. Ils doivent rester dans leur domicile lorsqu’ils ne sont pas au boulot et s’assurer de toujours se rendre au travail dans le même véhicule.

Gilles Lanteigne affirme qu’il ne croit pas que les suppléants qui arrivent de l’extérieur du Nouveau-Brunswick subissent systématiquement un test de dépistage de la COVID-19 avant de pouvoir travailler dans le Réseau de santé Vitalité.

«Non. On leur demande de prendre leur température et d’être à l’affût de symptômes. C’est comme n’importe quel employé qui arrive le matin, on passe un questionnaire.»

Vers des remplacements de plus longue durée

En temps normal, il n’est pas rare de voir des médecins suppléants effectuer de courts séjours au Nouveau-Brunswick. Pour réduire le va-et-vient de professionnels de la santé, Vitalité essaie maintenant de prolonger ces séjours.

«Depuis la pandémie, ce qu’on essaie d’avoir, c’est des locums qui viennent beaucoup plus longtemps. Avant, on en avait qui venaient quatre ou cinq jours. On a commencé à leur demander s’il y avait moyen de venir plus longtemps», affirme Gilles Lanteigne.

Il ajoute que son équipe tente aussi d’éviter de faire appel à des soignants qui demeurent dans des communautés durement touchées par la pandémie.

«Lorsqu’on a le choix entre deux médecins, c’est bien évident qu’on va prendre le médecin qui n’est pas dans la zone chaude. Ce n’est pas toujours possible, je dois l’admettre.»

Quatre locum tenentes dans le Réseau de santé Horizon

La régie anglophone fait elle aussi appel à des médecins suppléants de l’extérieur, mais moins souvent que la régie francophone.

Le Réseau de santé Horizon a fait un usage «très limité» de leurs services depuis le début de la pandémie, selon l’un de ses vice-présidents, le Dr Edouard Hendricks. Quatre suppléants étaient à l’oeuvre dans le réseau anglophone cette semaine.

Si d’autres suppléants sont appelés en renfort cet été, ils devront s’auto-isoler pendant deux semaines. Lorsque cela ne sera pas possible, ils devront faire comme leurs confrères du Réseau de santé Vitalité et s’isoler lorsqu’ils ne sont pas au travail.

«De plus, tous les médecins qui arrivent dans la province et qui viennent de régions où il y a une propagation importante de la COVID-19 subiront un test de dépistage et devront rester isolés en attendant les résultats du test», affirme le Dr Hendricks.